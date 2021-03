Sean Frutos: «El público es soberano y es el que tiene que decidir»

Mañana abrís los conciertos en Muelle 12 del puerto de Alicante, que está bastante huérfana de música en directo desde hace meses. Tras un año sin apenas directos, ¿qué sensaciones tenéis?

Estamos muy contentos de la respuesta de Alicante, con todo agotado desde hace días. Alicante está seca de conciertos, pero es que están todos los sitios igual, así que es un regalo poder estar tocando el sábado en el puerto ante la gente de Alicante que ya sabemos que nos quiere. El amor es mutuo y vamos a intentar pasarlo todos bien porque es importante en estos momentos.

¿Cuándo fue vuestra última actuación?

Fue precisamente en la provincia de Alicante, en Monóvar, en diciembre. Alicante es una zona a la que vamos muchos, somos vecinos, nos reciben muy bien y se nota ese cariño.

¿En que formato será el de mañana?

En electroacústico, es un formato medio. No es acústico básico de guitarra y voz, hay bateria, es un híbrido entre el eléctrico con los seis y el acústico, estamos los cuatro en el escenario.

En 2022 Second cumple 25 años, ¿es hora de preguntarse qué hacemos, a dónde vamos...?

En realidad eso es una cosa que nos planteamos cada día cuando nos levantamos. Second es una banda que pretende siempre hacer cosas nuevas e innovar cada día dentro de nuestro estilo y forma de comunicar que tenemos, pero no porque llegue una efeméride nos planteamos si llevamos 25 años. Cambiar y evolucionar es algo natural en el grupo. Ahora mismo por ejemplo estamos intentado contar historias de otra manera a como lo hacíamos hace veinte años, es un proceso que llevamos implícito.

Vuestro último disco es de 2018, ¿habéis aprovechado el año de pandemia para nuevos materiales, hay un disco grande en perspectiva?

Hemos estado sacando canciones y por supuesto componiendo porque un año parado sin conciertos da tiempo para componer, o al menos poniendo las ideas en orden. Todavía no tenemos pensado el próximo lanzamiento de un álbum, simplemente sacamos canciones. Sí, hace tres años, pero el último no cuenta. Iremos sacando canciones conforme sintamos que necesitamos comunicar y decir cosas nuevas.

En Second hay un antes y un después de 2009, cuando decidís cantar en castellano, con Fracciones de un segundo. Ahora, con el tiempo transcurrido, ¿cómo veis esa primera época?

Lo veo como un inicio, y en los inicios uno intenta a lo mejor mimetizarse con lo que ha escuchado, con sus influencias, y en nosotros pues venía todo de ahí, de las islas británicas, de Bowie, los Smiths, Joy Division, The Cure... Hicimos nuestros primeros discos en inglés simplemente por eso, era lo que escuchábamos y pensábamos que era la mejor forma. Pero luego llega un momento en el que, como decía antes, queremos hacer más, además de hacer este tipo de música queremos decir cosas con letras en nuestro idioma materno para llegar un punto más. Creo que se ha conseguido, nuestras canciones tienen ahora además esa personalidad con este tipo de música de origen británico. Y bueno, aquellos años los recuerdo como los comienzos, hicimos giras en Inglaterra incluso, ganamos allí un premio internacional, fueron años muy locos y muy edificantes y es parte nuestra.

Alicantinos y murcianos somos como vecinos, pero en Murcia hay una escena musical boyante, con proyección nacional e internacional, al contrario de Alicante ahora, ¿Por qué en Alicante no y en Murcia si?

No lo sé, yo acabo de hacer una colaboración con Mailers, el domingo haremos el videoclip, y la verdad es que se lo preguntaba el otro día y me decían que les daba bastante envidia. No lo sé, a lo mejor en Murcia nos hemos contagiado un poco todos de todos, vas viendo como tu vecino hace cosas y tú te vas animando y a lo mejor en Alicante todavía no ha ocurrido eso, pero ahí están Mailers, por ejemplo, también está Gimnastica...

¿Cómo ves el futuro del pop en un panorama con dominio absoluto de ritmos latinos o comerciales y con la pandemia por en medio?

Tampoco es algo que me plantee mucho, pero sí veo que los gustos de la gente más joven están variando, pero no está en mi cabeza. Yo sigo haciendo canciones. Ya veremos qué ocurre. Nosotros tratamos de hacerlo siempre lo mejor posible en el escenario y en el estudio. El público es soberano y es el que tiene que decidir. Nosotros tenemos un público muy fiel que nos hemos ganado a pulso sin campañas de marketing y que no nos va a quitar nadie. Hemos conectado concierto a concierto con nuestro público y eso es muy puro, no es por una pose en redes sociales.