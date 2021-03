Javier Gutiérrez: «Siempre trato de arriesgarme»

Esta noche es la no gala de los Goya y la va a poder ver en casa sin esmoquin, mientras se toma un vino. Qué distinto a cuando recibió los suyos por La isla mínima y El autor.

Sí, muy diferente. Pero que se hagan ya es un triunfo. Independientemente de los problemas que haya habido a la hora de estrenar, producir y rodar películas, que entremos en esta dinámica, tanto los premios Feroz como los Forqué y los Goya, pues es algo. Es un logro mayúsculo. No deja de ser raro, como lo es todo. Pero ahora antes que nada hay que priorizar la salud.

¿Hemos estado todos a la altura de las circunstancias?

No, no. Por supuesto que no. Cuando en una ciudad como Madrid cada fin de semana hay más de 300 fiestas clandestinas y no solo jóvenes, que no debemos demonizarlos, sin pensar en que cuidar de uno mismo supone cuidar de otro también, pues se ve claramente. Somos egoístas y esta sociedad tiende al individualismo. Hace un año que mi madre no ve a su nieto, pero lo entiendo como ciudadano y prefiero que sea así. De los políticos echo en falta un discurso más claro y concreto.

¿Cómo definiría el momento que atraviesan el teatro y el cine?

Bueno, de emergencia, alarmante. No voy a decir catastrófico porque siguen abiertos teatros y cines, el audiovisual se sigue produciendo gracias a las plataformas... Pero hay sectores como la música que ha sido desastroso. La cultura ha estado siempre en un fino alambre, se ha cuidado muy poco por nuestros gobernantes, de un signo y de otro. Más allá de que hemos sido indispensables en plena pandemia para servir de efecto balsámico. A mí me duele como actor que se nos olvide tan fácilmente. Y hablo de los gobernantes y de cierto sector de la sociedad que arremete contra nosotros tildándonos de subvencionados y cargando contra la cultura.

De momento, ha podido salvar la gira con Principiantes, que lleva hoy y mañana al Principal de Alicante.

Se han pospuesto varias plazas de la gira en diferentes comunidades autónomas. Pero hemos ido capeando el temporal y seguimos trabajando. Aunque con la mitad del aforo, podemos levantar el telón, que no es poco.

Y la obra habla del amor, aunque todo es más difícil ahora que no podemos abrazarnos o tocarnos.

No sabes lo que me cuesta no abrazar, no besar, porque somos mediterráneos y está en nuestro ADN. Eso es quizá lo más preocupante, que ya no solo se teletrabaja sino que ya no puedes socializar, esa cerveza o ese vino a la salida del trabajo, y eso también conlleva que la gente entre en ese bucle y haga la compra online y ya no sales a la calle a tomar algo, a ligar y follas a través de internet...

¿Cómo se ve al público desde el escenario?

Te va a parecer curioso, pero yo creo que hay una comunión todavía mayor. El público que se acerca a los teatros lo hace con el mismo respeto pero con una gratitud que no había antes y por ende los actores nos retroalimentamos de ese calor y las funciones se convierten en algo muy especial.

Si para un actor encadenar trabajos, como es su caso, ya es un lujo, en las circunstancias actuales el lujo se convierte en milagro.

Bueno creo que hay actores que nos sentimos privilegiados ahora mismo. También soy parte de la producción de este espectáculo. Mañana puede ser que el teléfono deje de sonar así que en el teatro intento generar mis propios espectáculos. Pero es verdad que el trabajo se retroalimenta y cuando haces un buen trabajo pues tienes más visibilidad y te llaman más. Es una rueda muy perversa también porque hay compañeros con muchísimo talento y se quedan en el camino. Este oficio es hermoso y cruel a partes iguales.

"Creí que mi físico me iba a condicionar porque soy el prototipo de españolito medio, pero al final ha sido una virtud"

Ha sido el ingenuo y bonachón Satur en Águila Roja, el entrenador sentimental en Campeones, pero también el malo torturador de La isla mínima o el manipulador de El autor, pasando por el íntegro, y justiciero, policía en Bajocero. Pasa de bueno a malo con una facilidad pasmosa. No dirá que está encasillado.

No. Mira cuando comencé en esto creía que mi físico me iba a condicionar muchísimo porque soy el prototipo de españolito medio y eso funcionaba con Alfredo Landa en los 60 y 70. Pero me he dado cuenta de que mi físico, que no se da mucho en nuestro cine, se ha convertido en una virtud y me ha ayudado mucho a diferenciarme de otro tipo de actor. Pero yo me lo tomo como algo para no creerme absolutamente nada, ir despacito como una hormiguita.

Lo que parece obvio es que en todo lo que hace recibe buenas críticas. O elige muy bien o le ofrecen grandes proyectos.

Pueden ser las dos cosas. Yo creo que el éxito de los actores parte de la elección que hagas de los trabajos. Yo suelo probar diferentes géneros, no asentarme en una serie y, cuando lo hago, intento probar fortuna en el teatro o hacer dos o tres películas seguidas. Soy culo inquieto y siempre trato de arriesgarme siendo consciente de lo que puedo hacer y lo que no.

Estoy vivo anuncia cuarta temporada, Vergüenza, Reyes de la noche... ¿Es de los que cree que las series han salvado la vida a los actores?

A actores y al mundo del audiovisual en general. La incursión de las plataformas ha llegado cuando el sector estaba en un momento delicado y se han servido del talento que hay aquí. Que Netflix apueste por el cine y la televisión de este país significa que ha creído en la calidad de nuestro trabajo.

Proyectos no le faltan.

Voy a llevar Los Santos Inocentes al teatro, todo un reto. Pero en un momento en que los de arriba siguen pisando el cuello a los de abajo es necesario. Voy a formar parte de la producción, Fernando Marías firma la adaptación y Javier Hernández es el director. Y hay también varias películas por cerrar y una segunda temporada de Reyes de la noche.

¿Se iría a Abu Dabi a vacunarse?

Por supuesto que no. Me la han ofrecido y he dicho que no porque me parece un atrocidad. Hay gente con problemas de salud que la necesita. Creo que lo que han hecho las infantas moralmente es muy repudiable. No hay mayor enemigo de la monarquía ahora mismo que la propia monarquía.