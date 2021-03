Jazz en Villena con Viktorija Pilatovic

El circuito Sonora, organizado por el Institut Valencià de Cultura, reanuda la actividad este fin de semana con un concierto en Villena. Hoy, a partir de las 19 horas, la Casa de la Cultura KAKV acogerá el concierto de Viktorija Pilatovic, una de las voces con más presente y futuro del jazz internacional. Letrista y compositora lituana, debutó con el sello Inner Circle de Greg Osby y su tercer disco, The only night, es una contundente demostración de jazz contemporáneo, lleno de gran cantidad de matices cromáticos.