Bárbara Blasco: "Uno se muda a vivir a una novela cuando la escribe"

Bárbara Blasco, de 47 años, premio Tusquets de novela 2020, es la segunda valenciana que se alza con el prestigioso premio de forma consecutiva. Dicen los síntomas es una novela sobre la enfermedad, los afectos, las relaciones familiares truncadas. Una obra que se adentra en la enfermedad y en lo que ella conlleva.

¿Qué hay de tus novelas Suerte o La memoria del alambre en Dicen los síntomas? Esta novela es un salto o una continuación a las anteriores?

Supongo que es una consecuencia lógica, aunque mirando atrás, creo que ya no tengo mucho que ver con la que escribió Suerte (2013), bastante más con la que escribió La memoria del alambre (2018), porque de la adolescencia no se acaba de salir nunca. En cualquier caso, creo que el autor es quien menos perspectiva tiene de su trabajo. Jamás he releído una novela mía ya publicada. Soy cada vez mejor lectora, salvo para mis obras, son una incógnita para mí.

El hospital es una parte importante en la novela, en estos tiempos pandémicos que corren resulta curioso ¿Tuviste alguna visión o ha sido fruto de la casualidad?

Fue puro azar. La escribí cuando no sabía que desgraciadamente los hospitales se iban a poner de moda. Me interesan en tanto que son lugares con un tiempo distinto, que discurre no se sé si más rápido o más lento, con un lenguaje distinto, el médico, cargado de eufemismos, de simbolismos, de elipsis, con esa tensión que produce la cercanía de la muerte, que es tan literaria, que subyace en cualquier relato.

Virginia el personaje, algo hipocondríaco por cierto ¿es un alter ego o te alejas de los personajes a la hora de escribir?

Yo soy Virginia pero Virginia es mucho más que yo. Un poco en la línea de lo que decía la escritora Ursula K. Leguin. Evidentemente nos usamos a nosotros mismos como vivero para reconstruir cualquier emoción, cómo voy a saber qué es el rencor, la envidia, el amor o la hipocondría si no miro dentro. Pero luego ha de darse un movimiento de alejamiento, la acción nos ayuda a no quedar atrapados en el yo. En ese territorio imaginario entre el yo real y el imaginario se cuela la literatura, conectando lo que es con lo que pudo ser.

La familia o más bien las relaciones paterno filiales son en cierta forma el nudo de la obra ¿te ha influenciado alguna obra o en concreto o ha sido una idea que te ha rondado tiempo?.

Yo siempre parto de la experiencia, al menos así ha sido hasta ahora. En la forma sí me inflyen las lecturas que me han impactado, por supuesto, pero no tanto en las obsesiones que sirven como detonante para la escritura. En ese sentido siempre arranco de mi propia realidad. La familia me interesa, me interesa mucho. Creo que es una institución cargada de prejuicios, de falsas ideas, de idealizaciones a veces delirantes, de tabús. Me sigue pareciendo capital para entender cómo se construye hoy en día la identidad. La familia contiene infinidad de claves.

Se perciben muchas influencias de otros escritores que han escrito sobre la enfermedad, pero hay una que destaca sobre los demás Susan Sontag ¿Te documentaste mucho para el libro? ¿Cómo fue el proceso?

El proceso de documentación es tan natural que casi no lo llamaría documentación. No sé si es por vaguería o porque realmente me interesa lo que les interesa a mis personajes, pero no tengo conciencia de estar trabajando para documentarme, me divierto haciéndolo. No soporto esos libros en los que el autor saca músculo y nos refriega todo lo que ha aprendido sobre un tema, y te casca de pronto tres páginas sobre los materiales que se usaban en la construcción en una época. Espero no haber caído en eso. La realidad es que uno se muda a vivir a una novela mientras la escribe y ahí le parece natural convivir con todas esas referencias. Sontag fue la primera que leí que hablaba de los síntomas como metáforas.

Virginia lleva un cuaderno donde anotas cosas, como muchos escritores y escritoras ¿Tú también usas uno? ¿Eres de bloc o de diario? ¿Dignificas la palabra diariamente?

Yo lo pierdo casi todo, los cuadernos también. Pero mi casa está llena de papeles sueltos donde anotar cosas y en el móvil siempre llevo notas (algunas, juraría que las ha escrito otra persona). También he desarrollado la capacidad mnemotécnica para, cuando me asalta una idea en mitad de la noche, ser capaz de recordarla a la mañana siguiente. Y si eso no sucede, pues no sería tan buena la idea. En cuanto a dignificar la palabra, tengo claro que es la palabra la que me dignifica a mí.

¿Tus próximos proyectos van en esta línea o vas a dar un salto a otra temática?

Aún está en construcción, pero escribo sobre el tema inagotable de la apariencia y la realidad, de cómo la ficción paradójicamente nos ayuda a acceder a la verdad, a traspasar todas esas capas de falsedad de la apariencia.