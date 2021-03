C. Tangana se ha coronado como nunca en la nueva lista de éxitos musicales española gracias a su disco 'El madrileño', que ha debutado en el número 1, y a siete de los temas incluidos en él, como 'Ingobernable' junto a los Gipysy Kings, que es ya el sencillo más escuchado en el país.

Los datos de reproducciones y ventas del 26 de febrero al 4 de marzo recopilados por Promusicae y publicados este martes así lo atestiguan en una clasificación en la que aparece bien colocado otro estreno nacional, 'La buena suerte' de Shinova, directo al número 2 y también al primer puesto entre los vinilos más vendidos.

El resto del 'top 10' de los discos de mayor éxito lo integran, desde el tercer lugar y por este orden: la reedición de 'Future Nostalgia' de Dua Lipa (anterior número 1 en España), 'El último tour del mundo' de Bad Bunny, 'Afrodisiaco' de Rauw Alejandro, 'Los dioses' de Anuel AA y Ozuna, 'ENOC' de Ozuna, '11 razones' de Aitana, 'YHLQMDLG' de Bad Bunny y, por último, 'Vértigo' de Pablo Alborán.

Más allá de los puestos de privilegio cabe señalar la entrada al número 14 de '1970' de Bob Dylan, un nuevo set de archivo con 74 canciones inéditas, demos y tomas alternativas. En la misma línea de recuperación de material antiguo, 'Way Down In The Rust Bucket' de Neil Young & Crazy Horse consigue debutar tres puestos más abajo, mientras que 'Detroit Stories', el último disco de estudio de Alice Cooper, lo hace en el 21.

Uno que vuelve a esta lista es 'MTV Unplugged' de Pearl Jam, que es además el segundo disco más vendido de la semana en vinilo, uno por delante del citado nuevo trabajo de Neil Young. 'Folklore' de Taylor Swift, que había permanecido durante semanas agotado en este formato, pasa del 13 al 5 en la última semana, uno por detrás de 'Power Up' de AC/DC.

Respecto a la lista de sencillos, C. Tangana acapara casi todas las posiciones principales con sus nuevas canciones. Así, no solo 'Ingobernable' es el nuevo número 1 a costa de 'Ella no es tuya' de Rochy RD y Myke Towers, sino que otros seis temas más se cuelan en el 'top 10'.

'Párteme la cara' con Ed Maverick es tercero, 'Tú me dejaste de querer' con Niño de Elche y La Húngara es cuarto (con certificación de cuádruple platino), 'Nominao' con Jorge Drexler es sexto, 'Los tontos' con Kiko Veneno séptimo, 'Demasiadas mujeres' octavo y 'Cambia!' con Carin León y Adriel Favela, décimo. Entre medias solo consiguen un hueco dos de los temas con mayor repercusión de los últimos meses: 'Bandido' de Myke Towers y Juhn (quinto) y 'La noche de anoche' de Bad Bunny y Rosalía (noveno).