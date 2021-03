La sociedad enmascarada de Villeparisis

La artista multidisciplinar alicantina Inés Villeparisis acaba de inaugurar en México la primera exposición de False Face Society, un proyecto fotográfico aún en marcha con la máscara como metáfora que inició en 2019, antes de que se impusiera la mascarilla como elemento de uso obligado.

«Lo empecé antes del Covid y en el confinamiento paré y lo retomé después. Comencé a hacer máscaras porque pienso que la sociedad se forma en realidad con la máscara que se pone mucha gente y el individualismo que esconde», apunta la autora, que quiere expresar con este trabajo «la inercia de protegerse de un entorno hostil, de dar una versión amortiguada de nosotros mismos» para abordar el concepto de «enmascaramiento social» al que, a su juicio, el individuo se ve abocado para no sentirse vulnerable y no ser cuestionado. Con ello, añade, trata de «ocultar, alejar o silenciar algunos de sus miedos y pensamientos, lo que conllevaría también un distanciamiento de nuestra esencia, una insinceridad de nuestro propio yo».

Aunque el trabajo final contará con una selección de medio centenar de imágenes, la muestra que se exhibe hasta el 18 de mayo en el instituto Iteso de la Universidad Jesuita de Guadalajara (México) se representa con 16 grandes imágenes, en su mayoría de parejas enmascaradas a las que ha fotografiado en lugares cerca de su casa en El Campello, con máscaras fabricadas por Villeparisis para cada sesión, al igual que el diseño del vestuario y los complementos.

«Todo lo hago de forma artesanal para las composiciones, no suelo comprar material, utilizo lo que me encuentro y lo reciclo, como las hueveras o las tapas de vasos de café. Soy muy creativa y tengo que hacer cosas siempre. Al final, es una obra creada por mí», apunta Villeparisis de su colorida obra, que no se ha podido mostrar con las máscaras y el vestuario diseñado por la dificultad actual del viaje. Ella añade que toda esta serie lleva implícito el mensaje de enmascaramiento y da cabida a la ambigüedad y al fluir de los géneros.

Fue por las redes -en concreto por su cuenta de instagram- como sus imágenes llegaron hasta México y contactaron con ella. «¿Es broma? -se preguntó ella-. Luego vi que es una universidad centenaria con una trayectoria larga de exposiciones y, además, la muestra va a girar por otras universidades allí».