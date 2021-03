25 años del último fanzine alicantino

A finales de los 90, la realidad de los jóvenes seguía siendo analógica. Los conciertos en directo, las tiendas de discos y las publicaciones alternativas constituían el eje cultural de una generación que entonces vivía un mundo sin móviles ni internet. Y sobrevivió. De ello quedó constancia en La Maskletá, un fanzine que nació en Alicante al calor de las fotocopias y la presión de las grapas en 1996, por el empeño de Jorge Villar (Jorge Cuervo sobre el papel).

Convertido en el último gran fanzine de la ciudad, esta publicación sorteó los datos móviles, la inmediatez de las redes y el cambio de paradigma como un bastión de la resistencia. Y se mantuvo vivo hasta 2003.

En esas páginas ha quedado plasmada una parte de la historia alternativa de la ciudad, esa que quedaba al margen de los medios en su mayoría y que encontró en La Maskletá el espacio en el que sentirse reconocida. Entonces las bandas tocaban y grababan donde hiciera falta, en un contexto social y político determinado que propició una efervescencia cultural. Algunos de ellos consiguieron un nombre en el mundo de la música y traspasaron fronteras. Otros fueron protagonistas pasajeros de unas páginas que les sirvieron de impulso.

Este 2021 se cumplen 25 años desde que salió el primer número de este fanzine y Jorge Cuervo ha querido recuperar su historia con la publicación de un libro: La Maskletá. XXV Aniversario, en el que ha buceado en el material recogido a lo largo de casi una década en esas páginas. «Este libro es un resumen de la escena y de su contexto social, político y cultural en Alicante», apunta el autor y alma mater de esta publicación. Son 210 páginas con más de 700 imágenes las que llenan este libro, que cuenta con introducciones de Txus Disidencia y Pito Karcoma, y también con fotografías inéditas de la época.

Ktulu, Difteria, Platero y Tú, y Alcohólica ocupaban la portada del número 1 de este fanzine, que salía una vez al mes y costaba «99 pelas». Después llegaron 38 números más hasta 2003. «Eran 20 páginas en A4 que se distribuían en tiendas de discos, locales y en pubs de la Ruta de la Madera, luego se pusieron puntos de distribución también en Villena y Elche. Llegamos a tener hasta una treintena de colaboradores».

Después de 25 números, Jorge Villar empezó a trabajar en una agencia de publicidad y le ofrecieron publicarlo «en imprenta y a color, y se convirtió en una especie de guía cultural, con 10.000 copias al mes y se regalaba».

Seleccionar los contenidos para el libro no ha sido fácil. «Pensé que lo interesante sería contextualizarlo musical y socialmente, porque si no, es difícil entender ciertas cosas. Para un chaval de 25 años decir que se cantaba Insumisión no tiene significado si no explicas el contexto».

El objetivo es que «no fuese solo un álbum de recuerdos para los nostálgicos sino que la gente de ahora entienda un poco lo que pasó porque mucho de lo que surgió entonces tiene sus frutos ahora, como por ejemplo Nach».

El material guardado es ingente. «Tuve que sacar todo lo que tengo. Los primeros 20 números los hicimos con fotocopias, nada que ver con la calidad de la segunda época, ya con imprenta». El archivo fotográfico es un gran tesoro, afirma, con más de 2.000 fotografías «de grupos, de los dueños de los bares, de las salas de conciertos, de las tiendas de discos... además conservo otros fanzines que había entonces y catálogos de las distribuidoras alternativas y los dosieres que hacían los grupos».

Para las bandas del momento, estas páginas fueron muy importantes. «Si grababan, si tocaban, si había cambios de componentes... todo lo recogíamos y para ellos era básico, era un espacio de comunicación fuera de los otros canales informativos».

En la ciudad de Alicante, apunta Jorge Villar, la época más fuerte musicalmente hablando fue «con diferencia» entre el 96 y 2000, «en cuanto a estilos y número de grupos, y hubo una profesionalización; a partir de esa fecha hay un ambiente más de locales de ensayo, pero las bandas lo toman ya más como un hobby».

El libro, que hay que reservar, habla de todos estos grupos, organizados por estilos de música. «Antes de cada uno de ellos, hago una introducción para explicar ese estilo; luego hay una parte con el contexto social y político del momento, relacionado con las letras de las canciones de los grupos». A eso se añade un anexo con todos los pubs que existían entonces, las salas de conciertos, las distribuidoras alternativas, los otros fanzines que había en la provincia y colectivos. «Entonces no había ley del ruido y la densidad de conciertos era brutal; el espíritu entonces era más underground».