Cres hace un viaje por el rap desde Alicante a Nueva York

Cuando Cres (Carlos Santiago) cumplió uno de sus sueños y en 2015 cruzó el charco para conocer el underground norteamericano no se podía imaginar que a lo largo del año que vivió en Nueva York iba a entrar en contacto con algunos de los referentes musicales del freestyle en Estados Unidos. Pero así fue. Entonces apareció Alex F. Ghassan, autor de vídeoclips para numerosos artistas, entre ellos el propio rapero alicantino, que se empeñó en recoger en un documental su trayectoria. «Quería recoger parte de mi trayectoria y hacerlo a través de una pieza audiovisual que fuera atractiva también para la gente que no me conoce», afirma el músico.