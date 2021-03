Olivia Molina: «Cada bolo es una pequeña conquista»

Sí, tenemos la suerte de poder estar manteniendo una gira que comenzó en 2019, que se vio totalmente interrumpida y hemos retomado en septiembre. Hemos llegado hasta aquí y cada bolo es una conquista y un pequeño milagro por el que nos sentimos profundamente agradecidos como actores y como individuos para seguir teniendo esperanza y demostrar que tenemos ganas de consumir cultura. A mí me hace muy feliz ver el patio de butacas lleno dentro de las restricciones. Y además en Alicante, una ciudad que yo adoro, en la que he estado en diferentes momentos de mi vida muy feliz.

¿Sientes que el sector de la cultura ha sido maltratado?

Este sector, como muchos otros, ha sufrido mucho y yo creo que estamos en un momento en el que nos estamos volviendo a levantar. Pero lo hemos pasado mal. La pena es que muchas funciones, muchas compañías, muchos técnicos, muchos actores se han quedado en el camino. Cerramos los primeros y volvimos los últimos. No es una queja, es una realidad de la que tenemos salir más fuertes. Pero es verdad que nos hemos dado cuenta de que la cultura, que es el alimento del alma y lo que nos identifica como sociedad, ha sido básico.

Daniel Guzmán, director de este montaje, dice que la obra plantea algunas preguntas como hasta dónde llega el límite de nuestra intimidad. Pues eso, ¿hasta dónde?

Es complicado y además se ha transformado mucho en los últimos años con la aparición de las redes sociales, algo en lo que cada uno pone el limite. Pero en esta función se habla de qué es lo que tengo derecho o no a esconder, en qué grado afecta al otro que yo esconda ciertas cosas, qué pasaría si las mostrara, que cambiaría de la visión que tienen los otros de mí. Esto está a la orden del día con esta hipercomunicación y sociedad de la imagen en la que vivimos, en la que todo entra por los ojos. Es una reflexión actual muy interesante y a lo largo de la función vamos viendo que estas elecciones tienen consecuencias. Es una comedia cañera y mordaz pero una reflexión muy actual.

Las consecuencias de esta pandemia, entre otras muy dolorosas, son la pérdida de libertades y el hecho de vivir con miedo

¿Eres mucho de redes sociales?

Voy por rachas. La verdad es que se ha convertido en una herramienta útil con la que disfruto muy a menudo y con la que a veces tengo una relación de amor-odio. A veces me saturo y noto que ocupa demasiado espacio en mi día a día y otras veces me deja alucinada con cosas que aprendo de otras personas, abre un mundo fascinante. Esa es mi lucha, encontrar el lugar adecuado. No perder de vista que lo real está aquí y ahora. Parece a veces que si no lo cuentas no exista, pero no es así. No debemos sentirnos culpables ni exigidos por tener redes.

En la serie La Valla (Netlix) protagonizas una distopía en la que en el futuro España se enfrenta a un virus en una sociedad dictatorial... Crucemos los dedos.

Sí, sí desde luego. Fue una serie que rodamos antes de tener ningún indicio sobre pandemias. En ese sentido, al final una distopía bebe de los miedos colectivos que tenemos todos. Es ciencia ficción pero s e basa en coas que nos están pensando. El miedo al cambio climático, a las dictaduras, a las diferencias de clases, al racismo, a que el fin justifique los medios. Como equipo artístico y técnico habíamos estado imaginando un mundo que en cierta medida se nos acercó de golpe y la realidad superó la ficción. Las consecuencias de esta pandemia, entre otras muy dolorosas, son la pérdida de libertades y el hecho de convivir con el miedo a diario. Echo de menos esa espontaneidad del abrazo, no ver al otro potencialmente peligroso.

¿Crees que también existe a día de hoy una desafección por la política?

No lo sé. No tengo las herramientas suficientes. Pero me sobrecoge lo que sucede a nivel global y la gestión de cada país es lo que tenemos que lidiar como ciudadanos. Me quedo más con lo que podemos hacer cada uno a nivel individual.

Lo tuyo con el mundo de la interpretación estaba escrito. Sois ya tres generaciones de artistas, empezando por tu abuelo. ¿Ves madera en tus hijos para seguir con la saga?

Soy muy prudente en ese sentido. Es una profesión como cualquier otra, son libres de elegir lo que les nazca y les acompañaremos elijan lo que elijan. Pero ni lo fomento ni lo idealizo. Es una profesión muy dura que tiene que nacer de una vocación real, si no, es muy difícil de sostener.

¿Crees que tu carrera ha sido más difícil por ser mujer?

A ver. No es que haya visto que mi carera por ser mujer haya sido más complicada. Como mujer, como madre, como profesional veo la exigencia que se pone en nosotras. Me siento presionada por tener que ser la madre diez, cuidar mi cuerpo a la hora de envejecer, ser una profesional excelente, tener tiempo para ti pero para los demás... Creo que hay mucho trabajo por hacer como sociedad. Hay muchas exigencias que vienen de fuera y está bien no estar en una carrera de fondo todo el rato.

¿Series, películas o más teatro?

Por suerte seguimos con la gira de Perfectos desconocidos hasta verano, luego tengo proyectos de teatro y estoy empezando a rodar una serie. Estoy contenta. Agradecida de poder seguir trabajando.

¿Cómo viste a tu madre, Ángela Molina, recogiendo ese Goya de Honor en un año tan complejo?

Fueron unos Goya muy emotivos, primero porque eran los Goya casi del renacer. Me sentí muy orgullosa del trabajo hecho por todos los compañeros que estaban ahí al pie del cañón. Y a parte era en la que daban el Goya de Honor a mi madre y fue muy emocionante. Un momento muy grande. Muy contenta por ella.