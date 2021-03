Se reanuda la temporada del décimo ciclo sinfónico en el Auditorio de la Diputación tras la anulación, por la pandemia, de siete conciertos programados en enero, febrero y principios de marzo. La presencia de orquestas como la del Teatro Mariinski, la Filarmónica de Dresde, la de la Radio de Hungría, la de Lucerna y la de la Radio de Viena fue anulada por las dificultades de desplazamiento por las restricciones impuestas por el Covid-19, como sucederá también a finales de este mes con la Filarmónica de Praga y el 16 de abril con la orquesta de la Radio de Finlandia.

Ernest Chausson

(Paris, 1855-Limay, 1899)

Poema del amor y el mar (opus 19)

Ernest Chausson fue alumno de Massenet, en el Conservatorio de París, y de César Franck, del que se sentía muy cercano en la elevación espiritual y el trabajo creativo. En su obra es también destacable la influencia de Wagner. Desgraciadamente, no se suelen programar en las salas de concierto ni sus poemas sinfónicos, como Viviane y Tarde de fiesta, ni su excepcional Sinfonía en si bemol. Su Poéme de l’ Amour et de la Mer puso música a unos versos escritos por su amigo Maurice Bouchor, dos textos exquisitamente románticos: La Fleur des eaux (La flor de las aguas) y La mort de l’amour (La muerte del Amor). Estamos, pues, ante dos piezas para voz y orquesta con un breve intermedio entre ambas. Chausson inició la obra en 1882 pero no la concluyó hasta casi diez años más tarde, dedicándola a Henri Duparc. La primera audición fue el 21 de febrero de 1893 en Bruselas, con el compositor al piano y el tenor Desiré Demest en la parte vocal. El 8 de abril de ese mismo año estrenaría la obra en París la Orcheste de la Societé Nationale de Musique, con la soprano Eléonore Blanc como solista. De esta obra se ha destacado su belleza, la línea melódica y el empleo de la armonía.

Piotr Ilyich Chaikoswski

(Votkinsk, 1840-San Petersburgo, 1893)

Sinfonía no 5, en Mi menor (opus 64)

En marzo de 1888 Chaikoswski se encontraba en Tbilisi, en casa de su hermano Anatoli, cuando concibió esta obra en la que no se puso a trabajar hasta el mes junio, simultáneamente con la composición de su obertura Hamlet. En una carta a la señora von Meck confiesa que tenía dificultades para escribir su Quinta sinfonía, que fue estrenada en San Petersburgo, bajo la dirección del compositor, el 5 de noviembre de 1888 con algún éxito de público pero duramente criticada por la prensa local. Unos meses después, ya en 1889, fue recibida con entusiasmo en Hamburgo en un concierto que permitió el reencuentro del compositor ruso con su admirado Brahms. Al igual que la Cuarta, escrita once años antes, esta Quinta de Chaikowski está marcada bajo el signo del fatum, del destino. El propio autor ruso así lo señala en la hoja de bocetos de sus directrices: «Introducción, sumisión total ante el destino o, lo que es igual, ante la predestinación ineluctable de la providencia. Alegro, murmullos, dudas, reproches…¿No valdría más entregarse por completo a la fe?». En otro momento de esos bocetos habla también del consuelo y de «un rayo de luz» para concluir: «No, ninguna esperanza». Al igual que en la Cuarta sinfonía, en esta opus 64 el principio cíclico se generaliza ante un mismo tema: el destino, que pasa bajo diversos aspectos a lo largo de los cuatro movimientos.