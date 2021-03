El disc-jockey que puso música a la pandemia en Elche

Llegó incluso a ser entrevistado en programas de radio de Latinoamérica tras el impacto que causó, aunque hubiese algunos vecinos que se quejaran del ruido a la Policía Local y amenazaran con denuncias, aunque reconoce que algunos agentes estaban de su lado. No se rindió y siguió tocando hasta pasada la Semana Santa después de aceptar retos como poner el Gloria Patri que se escucha en El Misteri.

Atravesada ya la tercera ola de coronavirus, el Dj recuerda que algunos usuarios llegaron a proferirle insultos por las redes porque no entendían que en un momento tan sensible como el que vivió el país hubiese alguien tocando música de esta manera. Sin embargo, está complacido porque la inmensa mayoría de mensajes eran positivos, alabando su labor, que no era otra, asegura, que entretener en momentos de incertidumbre y desasosiego a familias al completo, en especial a niños y personas mayores que vivían solas.

Fran tiene 45 años y lleva 28 sonorizando eventos y haciendo de Dj como afición, por lo que antes de decretarse el estado de alarma ya era muy conocido en Altabix, su barrio, por amenizar eventos en Plaza de Castilla. Aunque no buscó la fama, el vídeo tuvo una reacción en cadena que lo catapultó a una visibilidad vertiginosa.

Y es que hay que recordar. Eran momentos de gran incertidumbre, con una amenaza mundial e invisible que nos encerró a todos en casa. El silencio se apoderó de las calles y la vida social del día se limitaba para miles de familias al aplauso de las ocho. Y algunos llenaron esos vacío poniendo música, como Fran.

A pesar de aquel despegue de visitas, la vida de este ilicitano sigue siendo la de un humilde técnico de electrónica que sueña con dedicarse por entero a la locución de radio. No le han brotado ofertas de trabajo al hilo de aquello, «pero debido a mi trabajo por ejemplo voy a reparar una máquina y me dicen, ¿tú eres el del Facebook?, me provoca un poco de rubor que me conozcan pero me siento muy orgulloso, y mira que he pinchado en discotecas, barracas... pero eso fue un colofón en mi carrera, solo me falta subir el globo» (se ríe).

Entre la infinidad de anécdotas, recuerda que un chico de Colombia le comentó que su vídeo le inspiró para «montar un sarao a raíz de verme a mí. La idea no es mía original porque días antes vi a un disc jockey italiano haciéndolo y pensé que si tenía medios, ¿por qué no lo iba a hacer? Luego algún niño que otro me ha escrito para que lo enseñe a pinchar», narra.

Tiene por seguro que cuando las restricciones se alivien y las aglomeraciones no estén vistas como una amenaza, quiere montar una buena fiesta en Plaza de Castilla para recuperar su esencia. Lamenta que el sector del espectáculo, de la iluminación y el sonido esté parado por las restricciones y cree que deberían flexibilizarse más las medidas para que el gremio vuelva a rodar. «Cuando se grabó el vídeo solo pensamos que iban a ser quince días... ¡pero qué quince días más largos se están haciendo!». Es también de los que cree que las fiestas ilegales han hecho mucho daño con la pandemia y entiende que desmedidamente se ha criminalizado a colectivos como la hostelería.

Siente que el covid y el ver las calles vacías con olor a plantas afloró en él su parte más sensible, «aunque el humano olvida las cosas muy rápido, nos hemos acostumbrado al virus y se está acelerando el ritmo de la vida otra vez». Se siente agradecido de que su entorno familiar no haya sufrido la enfermedad, a pesar de que escuchase casos muy crudos cerca y temiese que su madre se pudiera contagiar por estar dentro del grupo de más riesgo.

Aquel confinamiento le hizo reflexionar. Llevaba tiempo planteándose bajar un poco el freno, «y me ha servido para enfocarme más en la familia» así como en su club de patinaje. Aun así, no renunciará a la música «porque nos hará falta», sentencia.

Más de 1.600 reacciones

El vídeo de Fran Rosique se hizo tan viral que llegó a tener cerca de 6 millones de reproducciones en Facebook. Más de 160.000 personas de todo el mundo reaccionaron, y por las redes le llegaron miles de comentarios. A la mayoría les encantó la iniciativa y solo una minoría no entendió por qué ponía música en plena pandemia.