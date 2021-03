Una imagen del alicantino Borja López tomada en una Nit de l’Albà de Elche antes del coronavirus ha sido seleccionada en los Premios Goya de Fotografía y Vídeo Profesional, un certamen que organiza AFPA, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Aragón, que el 27 de marzo dará a conocer su fallo. Estos galardones, que se convocan cada dos años y reciben cientos de fotografías, celebran su XIX edición este año.

La obra de López es una de las diez nominadas en la categoría de Gráfico/Documental, uno de los cinco apartados del certamen. El fotógrafo alicantino, que ya fue nominado en 2017 a estos premios con una imagen tomada a Xenia Grey, directora del corto El olvido, acude a la Nit de L’Albà cada año desde 2014 y siguió la máxima de Robert Capa («si la foto no es buena es que no te has acercado lo suficiente) para la instantánea, protegido de arriba a abajo. «Me gusta el riesgo, pero controlado», afirma.