Los autocines de la provincia de Alicante, en la cuerda floja

A pesar de que los autocines son unos de los espacios más seguros -por su ubicación al aire libre y el espectador dentro del coche-, los exhibidores pusieron ya en alerta a las autoridades de su situación por el cambio horario en las Jornadas de Cultura Segura impulsadas por la Conselleria de Cultura, el pasado 2 de marzo, además de haber dirigido escritos al conseller Vicent Marzà y al presidente del Consell, Ximo Puig, sin hallar solución hasta el momento.

La Asociación Valenciana de Empresarios de Cine (Avecine), al igual que otros sectores culturales, reclama la puesta en marcha del «pasaporte cultural», que permita al público acceder a los espectáculos sin temor a infringir el toque de queda sirviendo su entrada como salvoconducto o, en su defecto, que el espectador se equipare a cualquier trabajador que termina su horario fuera del límite.

«A partir de este domingo anochecerá una hora más tarde, y hasta que no hay oscuridad plena los cines no pueden empezar. Esto será a las 20.30 o 20.45 horas, pero aunque retrasen el toque de queda a las 11 de la noche, cada día anochecerá un minuto más tarde y en verano se hará más tarde aún», indica el vicepresidente de Avecine, Leví Navarro, quien plantea que la sesión pueda empezar antes del toque de queda «y haya un marco legal que proteja al espectador en su vuelta a casa».

«Somos conscientes de que todo el mundo está al corriente y desde Cultura nos dicen que es un tema de la Conselleria de Justicia», añade Navarro, que ha vuelto a remitir escritos a su responsable, Gabriela Bravo, y otro más a Presidencia de la Generalitat.

El exhibidor indica que el espectador del autocine es, además, de los más controlados en su itinerario «porque va y vuelve en su coche, no anda por la calle».

Este problema no solo lo tienen los autocines, sino que se extiende a los cines con terraza de verano, que en la Comunidad hay más de una docena, que suelen abrir en junio y muchos se planteaban hacerlo en mayo.

Para Carlos Miralles, responsable del Drive-In de Dénia -el más antiguo de España y el primero en abrir en la desescalada de mayo- «más seguro que esto no hay y solo pedimos que nos dejen trabajar, después de haber superado los desiertos de los estrenos y las restricciones de aforo, pero mientras esté el toque de queda a las 10 de la noche no podemos abrir», indica.

Al igual que Miralles, Germán Martínez, gerente del autocine El Sur, indica que su aforo se ha reducido al 50% «hemos tenido que bajar los precios de las entradas, ya que no hay sesión doble y encima no hay barra. Con el cierre perimetral de municipios tuvimos que parar. Ahora abrimos fines de semana y festivos pero en junio es todos los días y si ahora no podemos por el toque de queda -lamenta-, tendremos que cerrar».