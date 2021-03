La otra cara de las fiestas

Una reina de las fiestas subida en la moto de su primo o una banda de música tocando detrás de un camión son algunos de los objetivos a los que dirige su cámara el fotógrafo alicantino Carlos Aguilera (Los Montesinos, 1993), que el jueves inaugura su mayor exposición en el MuVIM de València. Con el nombre de un pasodoble, Educandos de Benejúzar, ha titulado su proyecto, sufragado con la Beca Fragments de la Unió de Periodistes, en el que refleja las fiestas populares de la Vega Baja «de puertas adentro».

A Carlos Aguilera le gusta «sufrir» en los veranos. El último lo pasó en Tabarca fotografiando un muro por el que pasaban los visitantes durante tres meses y el anterior, de pueblo en pueblo siguiendo las fiestas patronales por la Vega Baja. Este proyecto, que bautizó con el nombre de un pasodoble, Educandos de Benejúzar, es fruto de la Beca Fragments de la Unió de Periodistes Valencians de 2019. Frenado por la pandemia, casi dos años después Aguilera muestra el resultado de su trabajo en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) de València: una suerte de ensayo fotográfico que se centra en la «cara b» de las fiestas, en lo que queda fuera de la foto oficial, de los escenarios y los focos.

El fotógrafo de Los Montesinos explica así su trabajo: «Educandos de Benejúzar (1980) es un pasodoble compuesto por José Aparicio Peiró. Es la pieza musical que más veces he tocado en mi vida. Durante el desfile de disfraces de las fiestas de mi pueblo, los músicos [él toca la trompa] lo interpretamos en bucle durante todo el recorrido. Todos lo podemos tocar de memoria, bailando y sujetando un vaso de tubo. Los disfraces para el desfile los fabricamos los músicos en una cochera utilizando bolsas de basura, botellas de plástico, papel de colores y demás materiales baratos. Me recuerdo tocando este pasodoble disfrazado de pirata, Zeus, Caperucita Roja y el Zorro».

«Me gusta fotografiar cosas que están a medio hacer, que el espectador no sepa muy bien qué es lo que pasa»

Con esos mimbres, no es raro que lo que documente Aguilera sean las sensaciones vividas de cerca como actor secundario y su mirada gire el foco unos grados fuera de los elementos principales. «Yo iba a todos los actos de las fiestas, pero en vez de fijarme en el chupinazo me fijaba en la limusina de la que sale la reina de las fiestas, o cuando esta se monta en la moto de su primo. Las cocheras, los almacenes los interiores... Lo que pasa de puertas adentro me interesa más», explica el autor, que aclara que no es algo exclusivo de este proyecto, sino de su modo de fotografiar, donde «la visión más rara o más extraña del mundo es lo que más me atrae», relata.

El conjunto de imágenes tiene en común la luz blanca por el uso del flash, que todo lo iguala, «los elementos están en un mismo plano, lo de dentro y lo de fuera, y parecen escenas inventadas», apunta el fotógrafo, que destaca su inclinación por escenas donde «las cosas están a medio hacer» y que llevan a que el espectador «no sepa muy bien qué es lo que pasa ni qué es lo que ve».

«Aunque haya gente que diga que son fotos raras, siempre digo que lo raro es ver un día a veinte tíos vestidos de pitufos azules detrás de un tractor en una rotonda. ¿Eso no es raro?», bromea, y añade que cualquiera que haya vivido las fiestas de un pueblo reconoce las imágenes que fotografía Aguilera.

Elegir entre 12.000 imágenes

En el MuVIM se exponen cerca de medio centenar de imágenes y un centenar en el libro que se editará. Una cifra minúscula teniendo en cuenta que para el proyecto disparó 12.000 fotografías, principalmente en Los Montesinos, pero también en Granja de Rocamora, Rojales, Dolores, Almoradí o pequeñas pedanías de la Vega Baja, entre otros muchos lugares. «La selección fue lo más difícil, pero han quedado muy bien impresas en papel con ultrabrillo, que parecen portadas de libros de fiestas».

Aguilera explicará el proceso de su proyecto -por el que recibió 6.000 euros de honorarios y 9.000 de producción- el proximo 21 de abril en las jornadas de Fragments, donde a lo largo de un mes darán charlas y talleres fotógrafos como Cristina de Middel, Ricardo Cases, Lua Ribera o Juan de la Cruz.