La banda alicantina Bicho Raro lanza este viernes "Caer y levantar", el segundo single adelanto de lo que será su primer disco, "una bocanada de aire fresco para el rock alternativo", como anuncia el grupo en un comunicado.

Grabado por Raúl de Lara en Arde el Arte (Second, Izal, Neuman, Varry Brava, Funambulista, etc…) Bicho Raro surge "de un puñetazo, de la necesidad que Óscar, Pepe y Larry tienen de darle al mundo un golpe emocional, de sacar de raíz todo lo que llevan dentro, y exponerlo en forma de ondas sonoras que llegan a tus oídos de un modo salvaje, directo, contundente y puro".

Esta es la forma de expresarse de estos chicos de Alicante, bases contundentes forjadas en los años 80, guitarras hipnóticas heredadas de Jeff Buckley, una voz melancólica que pone letras emocionantes a través de melodías pegadizas y mensajes sinceros. Es un proyecto creado en las ascuas de su madurez personal y musical, por eso todo se plasma de modo tan genuino, cada base que escuchas tiene un rasgo inconfundible de cada uno de los músicos de Bicho Raro. En su fuego hay cenizas de The Killers, The Cribs, Radiohead, las melodías te llevan a The Beatles, Tom Petty o al Quique González más áspero.