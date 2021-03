Ricardo Ruipérez: «Un concierto de rock con toda la banda y gente sentada es horrible»

¿Cómo lleváis lo de tocar por la mañana?

Es estupendo, a mí me encanta y es un aliciente. Vamos a darlo todo en el escenario. A las 11 estamos en el camerino, una birra y a tocar.

Mascarillas y público sentado puede no ser muy roquero, pero siempre es mejor que nada, ¿no?

Sí, el año pasado estuvimos de gira ya así, en formato acústico, y la gente lo agradece, le encanta y se lo pasa muy bien porque, aunque sea acústico, son las canciones de toda la vida y las tocamos con intensidad. No es ningún muermo, la gente las canta todas desde el minuto uno hasta el final levantando los brazos.

¿El formato acústico es la única vía ahora sacrificando a la banda?

Claro, es que con banda no salen los números. Tienes que cobrar mucho más y necesitas aforos de mucha más gente. Y luego, que un concierto de rock ahora con toda la banda, la gente sentada y con mascarilla es horrible. Con todos mis respetos, yo no me voy a ver ahora a un grupo de rock sentado con una mascarilla.

«Después de tanto tiempo, algo habremos hecho bien para que la gente nos siga queriendo»

Vosotros teníais previsto disco y gira por los 20 años de la grabación de Sin enchufe. ¿Sigue pendiente?

Lo teníamos pensado en 2020 pero esa idea se ha diluido. Como no hay planes de discos ni de futuro, de momento estamos haciendo esto y veremos después qué sale. Ahora mismo el plan es que no hay plan, por primera vez en nuestra historia.

¿Qué supuso ese disco para M Clan?

Con el anterior, Usar y tirar, hicimos la versión de Serenade (Llamando a la Tierra) que fue el pelotazo máximo. Después sacamos Sin enchufe y de ahí salieron Carolina, Quédate a dormir, Maggie... y ese ya corroboró el pelotazo y nos consolidó entre el gran público. Esos años fueron vertiginosos, de muchos conciertos, pasó todo muy rápido en tres o cuatro años.

Hay canciones de M Clan que ya son parte de la historia musical de este país.

¡Somos leyendas ya! (ríe) Son muchos años, es verdad, algo habremos hecho bien para que la gente nos siga queriendo. A mí las canciones que más me gusta tocar y escuchar a Tarque cantar son Para no ver el final y Roto por dentro, donde brilla con una voz especial y son las canciones perfectas para su voz, que está que se sale el tío.

Después de casi treinta años juntos sois como un matrimonio...

... ¡Mucho más que un matrimonio!

Os tomáis vuestros descansos pero luego volvéis. ¿Qué os mueve para seguir juntos?

Creo que la amistad. Mi relación con Tarque no es profesional, para nada, mentiría si dijera eso. Mi relación es de amigo íntimo, nos contamos todo. Nació así, de la amistad, y la música fue secundaria. Si me enfado con él, me enfado personalmente, no profesionalmente. Mi cercanía con él es... como si fuera mi hermano pequeño.

¿Cómo han ido vuestros caminos en solitario?

Hemos sacado la vertiente diferente de cada uno. Después estar tanto tiempo juntos molaba también tomar un poco de aire y tuvimos la ocasión de hacer cada uno un disco con Warner. Y muy bien, aunque a mí la pandemia me cortó los conciertos pero me lo tomé con filosofía porque tampoco me iba la vida en ello.

¿Te dio vértigo cantar?

Sí, muchísimo, y aún lo tengo. Yo no me considero cantante, voy ahí probando cosas y es una cuestión muy personal. Tampoco voy a llenar estadios con mi voz, lo tengo clarísimo; me gusta más componer.

Es que has tenido al lado una voz...

¡Imagínate! Y él [Tarque] me lo dice: «Tío, qué valiente has sido al lanzarte, qué cojones». Hice solo cuatro o cinco conciertos y me encontraba cada vez mejor, pero es una sensación rara que tú tengas que decir: «Hola, buenas noches. Soy yo». ¡Es que no me sale ni mi nombre! Me da un poco la risa, pero son mis canciones, con lo que yo quiero contar, y lo hago con toda la humildad del mundo, me siento un principiante y hay algo de ilusión, de inconsciencia. Yo veo a otros que cantan peor que yo y digo: «Si cantan estos ¿por qué yo no?». Pero, sí, tener a un cantante como Tarque al lado, que hasta durmiendo canta que te mueres, imagínate... Y ya cuando canta sintiendo lo que dice, se sale. Es un prodigio.