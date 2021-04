Capturar el paisaje cotidiano

Benidorm mantiene su apuesta por el arte al aire libre y mañana inaugura una nueva exposición de fotografía en la calle, dentro del proyecto Espais d’Art Urbà, que utiliza los mupis o soportes publicitarios del mobiliario urbano en tres áreas de la ciudad. En esta ocasión, el autor encargado de mostrar sus imágenes hasta el 29 de junio es el fotógrafo alicantino José Carlos Bernabeu a través de la muestra Espacios, en la que propone un recorrido por diferentes lugares cotidianos a través de 40 imágenes.

La exposición está formada por tres series fotográficas sobre espacios urbanos, industriales y de playas. «En las playas es difícil no sacar a gente, pero normalmente intento evitar al ser humano en la fotografía. Me gusta hacer fotos minimalistas y busco mucho la simplificación de cosas que vemos a diario y en las que no reparamos», explica el autor.

Economista, profesor de instituto y «fanático» de la fotografía desde los 9 años, Bernabeu empezó a formarse en el manejo de la cámara en 2014 con profesionales como José Mª Mellado, Rosa Isabel Vázquez o Carlos Balsalobre, quien le ha ayudado en la selección de obras. Es miembro del Club Fotográfico de Alicante y de la Federación Levantina de Fotografía; fue uno de los seleccionados por PhotoEspaña en el certamen de 2020 Desde mi balcón y, tras diversas exposiciones colectivas, se estrena de forma individual en Benidorm.

«Para mí es una alegría exponer cuarenta fotos aquí, a gran tamaño -1,80 x 1,20- y en soportes iluminados que se ven de noche», indica Bernabeu, que declara su interés por destacar «el carácter estético y formal de las cosas» a través de la fotografía. En su intento por sublimar la realidad, la frontalidad y la simetría son dos de sus aliados.

El proyecto Espais d’Art Urbà lleva tres ediciones y está organizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico, con muestras que se renuevan de forma periódica en tres lugares: Ponent (Avenida de la Armada Española y parterres del paseo de la playa de Poniente), donde Bernabeu expone 16 fotos de temática urbana; Els Tolls (Plaza de los Pinos, junto a la plaza de Toros), donde se instalarán 14 imágenes de temática industrial y donde el autor mantiene que «en lo monótono también hay belleza»; y El Carrasco (Glorieta Los Carrascos, próxima al ayuntamiento) con 10 fotografías de playa. Próximamente se añadirá otro nuevo escenario: la Cala de Benidorm.