Tras la última edición online, el Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant regresa de forma presencial del 8 al 15 de mayo, con una selección de 28 cortometrajes de entre los 1.136 que han participado. El certamen, además, entregará el Ficus de Oro Honorífico al reconocido maquillador de cine alicantino José Quetglas, ganador de 8 premios Goya y trabajador incansable de la industria del cine desde hace cinco décadas, con más de 190 producciones en su haber.

La organización ha preparado una completa programación de cine corto, en unas sesiones que tendrán la opción de reserva gratuita a través de la web de www.santjoanentradas.es. La selección se podrá ver del 10 al 14 de mayo a las 19 horas, en sesiones que durarán aproximadamente 90 minutos. El área de Cultura de Sant Joan tiene presente la actual situación y estará atenta a posibles actualizaciones de las normativas sanitarias que puedan afectar a sus instalaciones. Cualquier cambio de programación se avisará con la premura suficiente.

La Sección Oficial a concurso, calificadora para los premios Goya, ha sido definida por un comité de selección que destaca la gran variedad de temas y géneros tratados, así como la originalidad y vistosidad de las obras. En la nueva gala de inauguración del Festival, programada el sábado 8 de mayo a las 19 horas, se proyectará A la cara del director alicantino Javier Marco, flamante ganador del Goya en la última edición de los Premios de la Academia. La veteranía de directores como los hermanos Javier y Guillermo Fesser, presentes con El monstruo invisible, o el ganador de la Palma de Oro de Cannes en 2016, Juanjo Giménez, que suma una nueva selección con Ascenso, se medirán con los estudiantes de las mejores escuelas de cine españolas, o con emergentes directores como David P. Sañudo, el cual participará con La colcha y la madre después de haber sido galardonado por la película Ane a mejor guion adaptado y nominado a mejor director novel en los recientes Premios Goya. Otro título reseñable es el de Stanbrook, del valenciano Óscar Bernàcer. El director del exitoso cortometraje Bikini: una historiareal recrea los hechos sucedidos en el Puerto de Alicante en los últimos días de la Guerra Civil, cuando el buque que da nombre al título zarpó cargado de exiliados con dirección al continente africano.

El resto de títulos que se podrán ver son los siguientes: 26 de Ana Lambarri, Chaval de Jaime Olías de Lima, Club silencio de Irene Albanell Mellado, Coque de Miguel Angel Faura y Juanma Falcón, Dar-dar de Paul Urkijo, El amor amenazado de Héctor Herce, El código interior de Pau Subirós, El ruido solar de Pablo Hernando, El saber perder de Marc Puig Biel, Europa de Lucas Del Fresno, Habitat de Jaime A. Calachi, Herbert de Adrià Expòsit, El tiempo se come hasta los diamantes de Juan Lorenzo, La caída del vencejo de Gonzalo Quincoces, La hoguera de Carlos Saiz, Las puertas del paraíso de Lorenzo Pascasio, Mad in Xpain de Coke Riobóo, Mercury Corp. de Jesús García Guijarro, Of hearts and castles de Rubén Navarro, One 2 one de Néstor Ruiz Medina, Sintra III de Aitor Echeverría, Vuela de Carlos Gómez-Mira Sagrado y Yo de Begoña Arostegui.

Para culminar la semana de cine, en la entrega de premios del día 15 se proyectará fuera de concurso Orquesta Los Bengalas, del director de San Vicente David Valero, cortometraje de la 4ª edición de la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Se trata de una obra que ya se pudo presentar en forma de proyecto en el festival hace dos ediciones, y que finalmente se podrá disfrutar en el auditorio de Cultura Sant Joan tras numerosas selecciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Ficus de Oro honorífico

En la era de la digitalización, los oficios del cine tienen el reto de continuar siendo importantes en la industria. José Quetglas, como maquillador de cine, lleva desde los años setenta siendo un referente para muchos profesionales que aspiran a desempeñar una carrera profesional en el mundo cinematográfico.

La caracterización es uno de los ámbitos imprescindibles que hicieron del cine un arte popular, emocionante y cercano, que exigía de la participación de los mejores profesionales en los diferentes requerimientos de cada película. Quetglas tiene en su haber una rica y extensa trayectoria participando en producciones de todo tipo, desde Amanece que no es poco a El día de la bestia, pasando por El laberinto del fauno. En 2021 añade el Ficus de Oro Honorífico a su espectacular colección de reconocimientos, un premio que se entregará el día 15 de mayo en la Casa de Cultura de Sant Joan, como parte de la entrega de premios del certamen.