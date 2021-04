El Festival de Cine de Alicante otorgará, un año más, un premio a quienes ponen música a las obras cinematográfica, que en esta nueva edición recibirá compositor alicantino Óscar Navarro, una de las principales figuras del mundo de las bandas sonoras de cine en nuestro país.

Óscar Navarro ha compuesto numerosas de obras para el cine, entre las que destaca la banda sonora para la película “La Mula” que fue nominada a Mejor Banda Sonora Original en los Premios Goya 2014, o la banda sonora para la película documental “Sueños de Sal” ganadora del premio Goya a mejor Película Documental 2016 y ganadora del Premio de la Crítica Musical Cinematográfica Española 2016 como mejor banda sonora nacional.

El homenajeado recibirá el premio ‘Música para la imagen’ durante la gala de clausura del Festival, que se celebrará el 5 de junio en el Teatro Principal de Alicante. Este galardón fue creado hace 8 años para dar visibilidad a la música en las creaciones cinematográficas. En ediciones anteriores recibieron este premio destacados compositores como José Nieto, Antón García Abril, Pablo Miyar, José Vinader, Juan Bardem Aguado, Carmelo Bernaola, Ángel Illarramendi y Pascal Gaigne.

“La música es un componente esencial dentro de las producciones audiovisuales, no concebimos una película sin su banda sonora, y se dan casos donde la música ha trascendido más que el propio film. Es por ello que creamos el premio ‘Música para la imagen’, un galardón que no se otorga en muchos festivales, pero que consideramos imprescindible. Sobre el premiado, es un referente en nuestro país y esperamos que reciba este galardón con el mismo cariño con el que se lo entregamos”, ha recalcado Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante.

Biografía Óscar Navarro

Nacido en 1981 en Novelda, se formó en la Allegro Internacional Music Academy de Valencia, pasando a ser seleccionado posteriormente por la prestigiosa Universidad del Sur de California. Navarro ha realizado grabaciones de su música para cine en grandes estudios de Los Ángeles como Capitol Records, Paramount Pictures o Warner Bros. Al finalizar sus estudios, fue galardonado con el premio ‘Harry Warren Endowed Scholarship for Scoring for Motion Pictures and TV’ como el alumno más destacado de su promoción. También ha colaborado componiendo la B.S.O en diversos proyectos de cortometrajes.

Su música para cine ha superado la veintena de galardones entre premios y nominaciones llegados desde España, Estados Unidos, Italia, India, Francia o Sudáfrica y posee numerosos premios nacionales e internacionales de composición. Sus bandas sonoras han sido interpretadas y estrenadas en grandes salas de conciertos de todo el mundo destacando formaciones orquestales y bandísticas como The Cleveland Orchestra (Ohio, EE.UU.), BBC Philharmonic Orchestra (UK), Orquesta de la Radio de Moscú (Rusia), The Hollywood Studio Orchestra (Los Ángeles, EE.UU.), Orquesta de la Radio de Kiev (Ucrania), Walt Disney Hall de Los Angeles, Carnegie Hall (Nueva York, EE.UU), Musikverein (Viena) o el Auditorio Nacional de España, entre otros.

Concierto de bandas sonoras

La banda sinfónica municipal de Alicante, dirigida por José Vicente Díaz Alcaina, ofrecerá un año más un concierto de bandas sonoras de cine. Será el 30 de mayo a las 11 horas en el ADDA con entrada libre, aunque el aforo estará limitado.

Se interpretará como homenaje a la obra de Antón García Abril, que fue homenajeado en el Festival con el premio ‘Música para la imagen’ “El hombre de la tierra” de la película Willow de James Horner y en homenaje al año Berlanga, se interpretará la música de la miniserie “Blasco Ibáñez” que dirigió el cineasta valenciano.