El escritor Javier Cercas, que se perfila como uno de los vencedores de la jornada en cuanto a firmas y ventas con su novela 'Independencia', ha destacado que "es un milagro que se esté produciendo" este Sant Jordi, todavía en medio de una pandemia, después de que la fiesta del libro se suspendiera el año pasado por el coronavirus.

Cercas ha dicho este viernes que "una gran ciudad como Barcelona, en pie de guerra, como toda Cataluña, celebrando la existencia del libro" es la demostración palpable de ese "milagro". Ha añadido que "los catalanes a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, y es una cosa extraordinaria, y en ningún lugar del mundo existe una fiesta como ésta y, de hecho, cuando intentan imitar esta jornada en otros lugares, como Tokio o Nueva York, no funciona, porque es una fiesta auténtica y genuinamente popular".

El autor de 'Soldados de Salamina', que siempre ha tenido una relación de éxito con el 23 de abril, ha asegurado que la ciudadanía está celebrando el libro porque "la literatura es, antes que nada, un placer, como el sexo, pero también es una forma de conocimiento, como el sexo". Y ha concluido: "Cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es acompañarlo en el sentimiento o darle el pésame".

Sobre la marcha de la mañana, en la que ha estado firmando libros en los recintos cerrados del Paseo de Gracia, Cercas ha indicado que "está siendo una jornada diferente de otras, porque todo está más controlado, las colas son menores obviamente, hay distancia entre lectores y autores, se tiene que pedir hora, pero Sant Jordi continúa aquí y continúa haciendo su milagro como cada año".