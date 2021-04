El músico y productor Greg Jacobs, más conocido en el medio artístico como el rapero Shock G, líder de los pioneros del hip hop Digital Underground, ha fallecido a los 57 años según ha anunciado su familia en un comunicado.

"Realmente apreciamos toda las muestras de amor y pésame", afirman en su escrito, en el que aseguran que de momento se desconoce la causa de la muerte de este artista neoyorquino, también apodado Humpty Hump.

La noticia y los homenajes a su figura han trascendido hasta el perfil oficial en Twitter del que fuera otro de los grandes iconos del mundo del rap, el fallecido Tupac Shakur o 2Pac, quien tuvo su primera experiencia profesional como miembro de Digital Underground.

Con más de una treintena de miembros en sus dos décadas de existencia entre 1987 y 2008, entre ellos también Raw Fusion, Saafir y Mystic, esta formación californiana forjó su personalidad sampleando especialmente a grupos funk de los años 70, lo que a la postre influyó en el tipo de rap producido en la costa oeste de EE.UU.

Entre sus éxitos se encuentra el tema "The Humpty Dance", incluido en su primer álbum, "Sex Packtets" (1990), al que seguirían dos EP, incluido "This Is An EP Release" (de 1991, en el que aparecía 2Pac), y otros cinco LP hasta "...Cuz a D.U. Party Don't Stop!" (2008), con Shock G y Money-B como únicos integrantes fijos.

"Hace 34 años tuvimos una idea loca: ser una banda de hip hop y conquistar el mundo. El sueño se convirtió en realidad y la realidad se convirtió en un pesadilla para algunos. Y ahora ha despertado de la fama. Larga vida a Shock G", ha escrito en su perfil de Instagram Chopmaster J, quien fuera cofundador de Digital Underground.