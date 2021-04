La novela inacabada de Enric Valor

Su temática, sus personajes, sus capítulos están reflejados en los mecanoscritos que el profesor Joan Borja ha recogido en Enric Valor, memòries, libro que ganó el Premi València de Ensayo 2020, que concede la Institució Alfons el Magnànim, y que se presenta el miércoles, a las 19.30 horas, en el Teatre Arniches de Alicante. «Son 23 páginas de una novela inédita e inacabada, pero dejó escrito una especie de índice de todos los capítulos que quería desarrollar, con un resumen del contenido de cada uno de ellos», apunta Joan Borja, doctor en Filologia Catalana y profesor en la Universidad de Alicante, que recibió los documentos de manos de Enric Valor Hernández, hijo mayor del escritor.

En esta novela iba a ficcionar parte de su vida, «una de sus facetas más ocultas», con los nombres cambiados: la historia de su amor clandestino de toda la vida, Lola, con la que tuvo una hija, Andrea. El autor del libro destaca que a través de estas páginas «descubres cosas espectaculares, como que el amigo que era su cómplice era un chaval que tocaba la guitarra muy bien y se convirtió en su mecenas; pues esa persona es Narciso Yepes, que aparece en la novela con el nombre de Octavio».

Entre los documentos inéditos que también se recogen en este libro, figura el testamento ológrafo fechado en 1983, «que es un manuscrito muy interesante». En él testa a favor de su mujer, Mercedes Hernández Barrachina, los derechos de todas sus obras literarias en usufructo, que pasarían a sus tres hijos en caso de fallecimiento de su viuda.

Este volumen realiza una reconstrucción de la vida de Enric Valor a través de dos aspectos fundamentales. Por un lado, la conversación, que se recoge como tal, con su hijo mayor, y por otro, algún contenido o análisis concreto. «El libro es una conversación de principio a fin, pero hay páginas que tienen un formato de estudio monográfico: sobre el vino de Alicante, una entrevista a su editora, Rosa Serrano, o las Rondalles Valencianes». Precisamente este libro lo escribió la mitad en prisión, en la cárcel Modelo de Mislata, donde estuvo dos veces, en 1960 y en 1968.

El libro, según su autor, recoge también su «parentesco» con el rey emérito, Juan Carlos I, y Felipe VI, ya que «se dice que a la Reina Isabel, madre de Alfonso XII, quien la dejó embarazada fue Puig Moltó, pariente de un pariente de Enric Valor».

Esta es una de las numerosas anécdotas y hechos constatados que han recorrido su vida. «Se puede atravesar el siglo XX valenciano a través de su biografía que es tormentosa. Enric Valor estuvo en cada momento crucial de la historia de los valencianos y en primera línea». Se arruinó y remontó hasta en dos ocasiones; recorrió en su obra desde el mundo rural de Castalla y Penáguila hasta el desarrollo urbano de Elda. Después estuvo en Alicante y antes de la Guerra Civil en una cooperativa arrocera de Catarroja; trabajó en el transporte del carbón y otros negocios como una próspera empresa de recambios de automóviles en València y vivió con impotencia sus años de reclusión en Mislata. Tuvo problemas con la censura, pero triunfó con La flexió verbal. «Yo reivindico una vida extraordinaria, intensa y dilatada, una vida sin la cual no se explica su obra», asegura Borja que quiere mostrar su «enorme agradecimiento» a Enric Valor Hernández, «que es quien me ha proporcionado todos los documentos y me ha explicado toda la vida de su padre, de manera que he podido reconstruir su vida a través de esas conversaciones».

En la presentación de hoy, el autor estará acompañado por la vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó, y el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos.

Calle en Mutxamel: «Su figura merece un respeto»

Joan Borja no quiso entrar en polémicas ayer, tras conocer que el Ayuntamiento de Mutxamel va a cambiar el nombre de la Avenida Enric Valor por Avenida de España. «Como demócrata, entiendo que un pleno tiene el derecho legítimo de poner el nombre de las calles, pero una sociedad es civilizada en la medida que sabe honrar los nombres de sus creadores». Recordó que su compromiso cívico le llevó a perder su patrimonio y años de prisión. «Eso merece un respeto». No obstante, se mostró convencido de que tendrán «la madurez cívica» para darle otra calle, porque Enric Valor «es de todos».