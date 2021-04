La cantante eldense Irenegarry gana el Mad Cool Talent

De grabar su primer tema en casa con el micro colgado en una escalera pasó a ofrecer su primer directo, aunque en streaming, en el festival Monkey Week, y hoy ha sido elegida como ganadora del Mad Cool Talent by Vibra Mahou. Con este gran paso, la joven eldense Irenegarry (Irene Garrido), una de las voces más destacadas del indie actual, según los medios musicales, se codeará con algunas de las grandes bandas internacionales en el escenario de este festival.

"Me parece guay que haya gente a la que le interese mi voz y mi sonido, me parece una locura porque no lo tenía pensando, pero no lo creo mucho, tengo ganas de demostrarme a mí misma que esto tiene proyección", afirma la joven de 22 años a este periódico cuando fue seleccionada para participar en este concurso que busca talentos emergentes.

Irenegarry y su pop melancólico ha sido elegida entre los 14 finalistas que actuaron en la Sala La Riviera de Madrid, en unas finales que se retrasmitieron en la Sala Virtual Vibra Mahou en Musichood. Eso supuso para ella su primea actuación con público. "Me aliviaba pensar que era la primera vez que hacía eso y que era menos impresionante que cantar delante de muchísima gente, pero era mas difícil incluso porque veía todas las caras de la gente e imponía, aunque la energía era muy chula. Estaba atacada de los nervios, pero me encantó", afirmó entonces.

Irenegarry, que estudia doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y Derecho, protagonizó uno de los estallidos de viralidad más notables de 2020 al subir a Spotify su tema ‘Puto Normando’, un cover totalmente DIY del ‘Norman Fucking Rockwell’ de Lana del Rey con toques lo fi. Aquella canción, que a estas alturas casi roza el millón de escuchas, le abrió las puertas de la popularidad y le permitió abordar nuevos proyectos en los que las letras arrebatadoras y la honestidad sin límites siguen siendo sus principales señas de identidad. La feminidad y la actual escena artística vinculada a la misma cobran un enorme peso en sus composiciones, que se nutren de múltiples referencias, principalmente independientes, a la hora de envolverse con música y adquirir rango de canción

Junto a Irenegarry han sido elegidos por el jurado profesional del certamen los valencianos Los Invaders. Esta banda procede de los suburbios de Saturno y están afincados en València. Los integrantes de esta banda especializada en lo que a ellos les gusta denominar ‘rock del futuro’ o ‘rock espacial’, llevan facturando temas rompepistas desde 2015. El título de su álbum lanzado en 2020 resume a la perfección su filosofía musical: ‘It’s not a revolution if you can’t dance it’.

Desde que en diciembre se abrieron las inscripciones para participar en la V edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou han sido más de 1.250 los artistas que han luchado por convertirse en los vencedores de un certamen que da la oportunidad a grupos emergentes de formar parte del cartel de Mad Cool Festival. De las candidaturas presentadas, el jurado del certamen seleccionó a 61 bandas, de las que el público eligió con sus votaciones a sus 25 favoritos. Fue entre esta ultima selección entre la que el jurado profesional volvió a votar por sus favoritos para esa ultima fase, la final, en la que 14 artistas defenderían sus temas en directo.

Además de con esta cifra récord de participación, el certamen ha contado este año con otras novedades, como la retrasmisión de las finales por primera vez, y dado el contexto actual, desde la Sala Virtual Vibra Mahou en Musichood, que se convirtió en un espacio para el disfrute compartido en torno a la música en vivo. A lo largo de cinco jornadas, los fans pudieron ver programas especiales que alternaron conciertos con contenidos especiales.

Mad Cool Talent by Vibra Mahou ha impulsado una nueva edición del certamen, del que han surgido artistas que empiezan a despuntar en la escena nacional, y que continúa apostando por el talento emergente y la música en vivo.