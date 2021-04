Ritmos de Nueva Orleans

El MFest echa el cierre este fin de semana y lo hace con el sonido de Nueva Orleans de la banda deBarcelona Koko Jean & The Tonics y el grupo alicantino The Empty Bottles. Los catalanes ofrecen lo mejor de cuatro mundos musicalmente distintos en una sola bomba llena de soul, ritmo y groove. Como front-woman estará Miss Koko-Jean Davis (ex The Excitements). Chiquita y delicada a primera vista, es todo un torbellino en el escenario. Puede conmover con una balada o con la crudeza de un blues, ypuede hacer subir la temperatura en unos segundos con su rock’n’roll y soul. A la batería, Anton Jarl (Los Mambo Jambo, Rambalaya, Flamingo Tours). Dani «Patillas» Baraldés es el guitarrista camaleónico que hace vibrar con cada aullido de su guitarra. Este músico ha acompañado a lo largo de los años a las bandas más prolíficas del país, como Dani Nel·lo, La Banda del Zoco, Macaco, Jarabe de Palo o Rulo y La Contrabanda. Al Hammond se sienta Victor Puertas, uno de los blues-man y armonistas más reconocidos de Cataluña. Su swing y su groove es una pieza esencial para este conjunto.