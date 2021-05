El Consorci de Museus recibe 270 peticiones para 14 residencias de creación

El programa comprende 14 residencias en Castelló, València y Alicante y en el ámbito internacional en Santiago de Chile, Lisboa, Praga y Helsinki. En total se han presentado 270 propuestas, un 50% más que en la pasada edición.

Para producción artística en Las Cigarreras, a partir de septiembre, se ha seleccionado, para dos meses, los proyectos de Juan Zamora (Madrid) Ophiostoma novoulmi sobre una enfermedad que afecta a los olmos y el proyecto de Estibaliz Murgia (Bilbao) Espacios para subvertir acerca de la relación de las mujeres con el espacio público. Las residencias de cuatro meses las realizarán Lucía Morate (Alicante) Muntanya desdibuixada en referencia a la Serra del Molinet de Alicante y Maria Sainz (La Rioja, afincada en València) Pájaros de sol sobre turismo y migración.

Las residencias de mediación cultural en el Centre del Carme de València, acogerán, durante 6 meses el trabajos de Y si ellas no estuvieran. Cartografía sonora de los cuidados en el territorio valenciano de Elena Sanmartín Hernández (Torrevieja). En MeetFactory de Praga hará su residencia, a partir de septiembre, Marla Jacarilla (Alcoy) con Rehearsing On the Background Of The untold Story un estudio sobre la aceleración de lo digital en pandemia. Para la residencia de comisariado en Hangar Centro de Investigação Artística en Lisboa se ha seleccionado el proyecto de Carlos Pastor (Mutxamel ) Fabular é cuidar. Territórios enfeitiçados por afectos.