Toni Díaz: «Hoy en día la sociedad va por delante de las leyes»

¿Son necesarios aún festivales como el MOVA?

Sí, su función es importantísima y más en estos tiempos de tanta crispación, en los que quienes salen perdiendo son las minorías sociales. En este caso el colectivo LGTBI y si vamos más dentro, el colectivo trans. Que se hagan este tipo de festivales pone sobre la mesa esa realidad que hasta ahora ha estado muy escondida. Es el momento de que se sepa que existimos, que somos como cualquier otra persona, simplemente vivimos una realidad que no elegimos y es algo que tenemos que afrontar, tanto a nivel familiar como laboral y social para que se conozcan nuestras necesidades.

¿Y cuáles son?

Sobre todo educativas para que se atienda a los menores trans. Y también a nivel laboral porque en España entre un 80 y un 85 por ciento de la población trans está en paro. El absentismo escolar de adolescentes de este colectivo es muy alto y si no hay educación ¿a qué trabajo pueden optar estas personas? Las empresas y entidades públicas deben poner en marcha medidas.

¿Estamos preparados como sociedad para aceptar a este colectivo?

Hoy en día la sociedad va por delante de las leyes y por suerte hay muchos padres que están concienciados. Quieras o no el acceso a internet ha ayudado mucho para que se entienda esta realidad. Pero no todo el mundo tiene esa disponibilidad y no todas las comunidades autónomas tienen leyes que protejan al colectivo trans ni trans menores. Si no se ampara a estos menores se encuentran solos.

¿Qué pensó cuando se enteró de la brutal agresión homófoba ocurrida en Alicante la pasada semana?

El problema es la educación de tu grupo primario, que es tu familia, y luego de tus grupos secundarios, que es lo que ves en la televisión. Son delitos de odio. Condena y repulsa a este tipo de agresiones que yo creía que ya estaban casi erradicadas. Por eso tenemos que estar unidos. No puedo entender es que aquí en Alicante haya tanta disputa entre colectivos. Yo digo que soy activista por cuenta propia, tengo la libertad de poder ir donde me llamen y opinar lo que yo quiera sin el respaldo de una organización que me dice por dónde tengo que ir. Ahora las asociaciones que nos representan están más centradas en la disputa que en los problemas reales.¿Lo tuvo fácil con su familia y con su entorno?Mi transición la empecé a los 32 años. Hasta entonces desarrollé mi vida en base a la asignación que tuve al nacer. Cuando empecé a desarrollar mi personalidad tenía comportamientos de niña, pero se me decía que no podía hacerlo. El momento de decir «soy mujer» fue como lanzarme a un abismo, yo no sabía qué me iba a encontrar, pero no podía esperar más tiempo para ser quien soy. Tenía unos miedos enormes. Iba a sacrificar una estabilidad emocional, profesional, familiar... todo por ser yo misma. Yo me encontré todo el machismo, por ser mujer y por ser trans. Ahora sigo con mi pareja, tenemos una lavandería y seguimos trabajando igual. Pero mi profesión de actriz es diferente. Yo trabajaba en dos compañías de teatro. A día de hoy, continúo con una de ellas y en la otra me despidieron. Pero mi familia me aceptó y me tratan como la mujer que soy. Mi pareja sigue estando a mi lado y eso me ha ayudado a afrontar otras luchas.

¿Le ofrecen solo papeles de mujer trans o papeles en general?

Hasta hace nada los papeles de mujer trans los hacían actores, no se nos ha dado la oportunidad a las actrices y actores trans de interpretar nuestros propios papeles. Ojalá lleguemos a un momento en el que todas y todos los actores y actrices podamos interpretar todos los papeles posibles. Pero se nos tiene que dar cabida porque siempre hemos existido y estamos ahí.

¿Ahora tiene trabajo como actriz?

Empecé el año pasado con el confinamiento porque terminé mi transición en febrero de 2020 y entonces pensé que era el momento de empezar de nuevo mi andadura como actriz. En el ámbito teatral siempre había sido actor. Es curioso que hice un casting para un personaje trans y me dijeron que no parecía suficientemente trans, pero tampoco me daban papeles de mujer cisgénero... pensé que donde estaba yo. Me entró un poco de crisis existencial.

Ahora me han dado un papel en una serie de Movistar+. Es algo pequeño y se empieza a rodar en junio o julio. Pero no han especificado nada. La semana que viene me voy a Madrid a ver.

El Ministerio de Igualdad apoya la unión de la Ley Trans y la Ley LGTBI, pero el PSOE lo descarta. ¿Cuál es su postura?

Yo creo que no hay unión posible porque las realidades y las necesidades son diferentes. Lo que nosotros necesitamos es una cobertura sanitaria, educativa, laboral, familiar... Esas ayudas psicológicas que nos quieren poner ciertos sectores de la sociedad serían para nuestro entorno, no para nosotras. Nosotras sabemos quiénes somos. No solo transitamos las personas trans, transitan también nuestros entornos.

Pixar tendrá un personaje transgénero en su próxima película.

Es muy importante. Es básico y necesario que se empiece desde bien pequeño a ver que existen más posibilidades que se salen de ese binarismo que culturalmente nos ha rodeado. Que los niños tengan un personaje trans es maravilloso. Yo hubiera querido que eso existiera cuando yo era pequeña.