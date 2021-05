El primero de los conciertos programados en su World Tour 2021 pasa por Mallorca, el próximo 10 de julio en Sant Joan, dentro del Festival d’estiu La lluna en vers.

Sin duda será uno de los conciertos más emotivos de toda mi carrera.

¿Con qué estado de ánimo afronta esta gira, la del reencuentro con su público?

Con entusiasmo y serenidad, como cuando te alegras mucho por algo pero simplemente sonríes. Soy consciente de que en cualquier momento todo puede cambiar, aunque me siento optimista y creo que irá bien.

¿Qué músicos le acompañarán sobre el escenario?

Un tremendo guitarrista de nombre Óscar Guerrero.

¿Le preocupa un público con mascarilla?

Me preocupan más los teatros cerrados. He podido disfrutar de algún concierto con mi mascarilla puesta y no he tenido ningún problema. Mientras no se las pongan en las orejas todo irá bien.

¿Qué banda sonora le pone a la pandemia?

Mmmm. Siguiente pregunta.

Su carrera está salpicada por infinidad de premios. ¿Cuál es el mayor que ha recibido hasta ahora?

Poder seguir y, sobre todo, el cariño de la tribu.

¿Entendió su nominación a los Grammy Latinos como un premio?

¡Claro! Aunque reconozco que no tengo necesidad de que lo sea, ni de entenderlo. Lo de ganar premios y cosas no es una necesidad mía ni de nadie, es algo bonito que a veces pasa en la vida, y de lo que no me tengo que preocupar. Vivir cantando y celebrarlo para seguir viviendo, ese está siendo mi premio. Los demás son más que bienvenidos si vienen y si no también.

«Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores», canta en El último trago. ¿Ha cometido muchos a lo largo de su vida?

Tantos que tardaría mucho menos en enumerar mis aciertos. Igualmente no soy temerosa del error y siento que es mejor aprender a convivir con este hecho, ya que es algo que nos va a pasar toda la vida, de todo se aprende, y si bien es cierto que algunas lecciones salen muy caras, creo que también lo es que casi todas vienen para que aprendamos a cómo seguir vivos.

¿Qué ha aprendido al lado de un gigante de la música como Carlos Santana, gracias a un disco como Africa Speaks?

Que los músicos no debemos olvidarnos de cantar también por los que necesitan ser escuchados y no pueden. Nos conocimos en los estudios Shangrila, en el corazón de Malibú, y fue un momento increíble.

¿Qué necesita con urgencia el planeta?

Creo que unas cuantas cosas, pero una de las más urgentes es que hagamos lo posible por eliminar todo sufrimiento gratuito humano y animal. A momentos siento que no es necesario sufrir aunque la vida duela. Yo hice un pacto de no agresión para con mi mente y a momentos consigo respetarlo.

En algunas ocasiones se ha definido como «soldado». ¿Cuál es su lucha y cuáles son sus armas?

Lucho por la sabrosura de este mundo y contra la insipidez. Mis armas son mis neuronas, mi inocencia, mi paciencia, mi fe, mi eterna juventud, mi espíritu guerrero... Tengo más armas que yo qué sé.

Usted ha entregado su vida a la música. ¿Qué ha hecho la música por usted?

La música es un misterio y también es un bello milagro. La pregunta sería en todo caso, ¿qué he hecho yo por la música? Y no pienso contestar amigo, ven a escuchar el show y quizá juntos encontremos la respuesta.

¿La vida también es un escenario?

Eso dicen.

¿Dónde le pilló la irrupción de la pandemia?

En mi casa en Miami, a punto de salir de gira.

¿A qué se dedicó durante los largos días del confinamiento?

A vivir.

¿Ya ha podido vacunarse?

Cuando me llamaron para vacunarme estaba en España y no pude ir, igualmente en Miami te puedes vacunar cuando quieras, en cualquier establecimiento habilitado y los hay por toda la ciudad.

¿Qué le ha enseñado la pandemia?

Que la vida es un milagro.