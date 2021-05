El historiador Joaquín Sáez Vidal acusa de plagio a Alejandro Cañestro

El doctor en Historia Joaquín Sáez Vidal ha acusado de plagio a Alejandro Cañestro, profesor de la Universidad de Alicante, por reproducir «literalmente» un texto que él escribió en 2006 en el catálogo de la exposición La Faz de la Eternidad de la Fundación La Luz de las Imágenes, que comisarió con Hernández Guardiola.

Cuando Sáez Vidal recibió hace algo más de un mes la revista Archivo de Arte Valenciano se interesó por el artículo El arte de la platería de la Concatedral de San Nicolás, firmado por Cañestro, y se llevó «la sorpresa desagradable» de que había «calcado» su texto. «Al llegar a la página 216, en la que habla de dos lámparas de plata que cuelgan en la Capilla de la Comunión, vi que era lo que yo había escrito hace 15 años; quise cerciorarme, fui a buscar el catálogo y es que lo ha calcado de la página 564», asegura el historiador que fue profesor en el IES Figueras Pacheco. «Solo ha quitado la frase que dice que se habían restaurado para la Luz de las Imágenes». Además, afirma, «reproduce el texto de un documento que yo descubrí en el Archivo Histórico de Alicante».

Comparando ambos textos, se puede ver que el de Cañestro incluye exactamente los tres párrafos del escrito de 2006. «Y no me cita en absoluto, ni en la bibliografía ni en el texto». Es cierto que en la bibliografía que señala en el artículo el profesor de la UA menciona dos volúmenes en los que ha participado Sáez Vidal, pero de 2003, año en el que también fue comisario de la exposición de la Luz de las Imágenes. «El catálogo de donde ha reproducido el texto literalmente no aparece y no se trata de que lo haya consultado, sino que lo ha copiado. Ni lo modifica ni lo adorna».

Al confrontar ambos documentos, «el mío y el de Cañestro», se puede apreciar «sin ninguna dificultad ya no la similitud, sino la copia total y fiel de mi escrito. Obviamente, porque no le interesaba y podría resultar muy llamativo, no ha incluido el inicio de mi último párrafo cuando afirmo “Por el documento citado más arriba que publicamos por vez primera…”, así como tampoco la frase “actualmente restaurados con motivo de la exposición La Faz de la Eternidad”».

Joaquín Sáez Vidal se muestra «muy molesto» por esta situación y aunque no ha pensado en iniciar acciones legales, considera que «es un delito». «Yo no tengo nada que hablar con él porque es una copia literal, no necesito que me den excusas ni hablar con nadie para saberlo».

Lo que sí ha hecho es «mandar el texto a Javier Delicado, coordinador de la revista Archivo de Arte Valenciano, para informarle de lo sucedido».

Mandar una rectificación

Alejandro Cañestro se mostró ayer sorprendido. «Lo conozco sobradamente y siempre lo he citado», afirma. «Igual no lo he hecho porque ha sido un despiste».

En este sentido, aclara que «no voy a justificarme si es una metedura de pata mía, el error es mío, pero el artículo ha sido evaluado por tres profesores antes de su publicación».

El profesor de la UA destaca que está dispuesto a rectificar. «Mandaré a Javier Delicado un aviso para que publique una rectificación en la próxima edición; quiero hacerlo porque si se me ha pasado no está bien, pero es raro».