Una Feria del Libro de Alicante rodeada de polémica

(Lea aquí el manifiesto completo)

El detonante de este rechazo surge tras la presentación de la feria el pasado lunes por Manresa, y la directora de la empresa malagueña Makyre, encargada de su gestión tras resultar elegida en el concurso de licitación, realizado por primera vez. Preguntado el concejal por este diario sobre la escasa presencia de alicantinos, el edil contestó: «Son los que son los que son y vienen los que han querido venir», tras indicar que este año su intención era «abrir un poco más la feria al resto de España» y defender las firmas nacionales que acuden (Manuel Vilas, Lorenzo Silva, Manuel Jabois, etc.). Posteriormente, Manresa elevó a 13 los alicantinos por dos mesas redondas en las que participa la Asociación de Escritores Alicantinos, una entidad que agrupa a autores que recurren a la autoedición o a la coedición.

Pero esas primeras palabras del concejal han bastado para la promoción de un manifiesto, que en este caso ha iniciado en su blog el escritor Fernando Parra -finalista del Premio Azorín en 2019, que acaba de lanzar nueva novela-, y al que rápidamente se han sumado otros escritores. Hasta el cierre de este artículo, más de 61 personas se han suscrito, 39 de ellos escritores y otras 22 adhesiones de gente vinculada a la cultura.

El Manifiesto en defensa de los escritores de Alicante avanza en su primer párrafo que quienes lo suscriben «no aspiran a sentirse imprescindibles en ningún evento cultural. Tampoco en la Feria del libro de Alicante» y aclara: «Lo que aquí denunciamos es la instrumentalización de la Literatura misma con fines espurios y la afrenta pública sufrida por los escritores de Alicante» por el concejal, quien , a su juicio, tuvo «la desfachatez de declarar que su vergonzante ninguneo a los autores locales para la presente feria tenía que ver con nuestra propia desidia hacia el evento».

«Pero para ‘‘querer venir’’ hace falta que antes uno sepa si se le quiere invitar», continúa el escrito, que añade que «delegar en la supuesta falta de entusiasmo» de los escritores «el completo olvido y desdén» de la concejalía constituye una «doble bajeza» por parte de Manresa por «obviar su propia responsabilidad» en el diseño de la feria y «mentir» al «culpar» a los escritores -ajenos a la confección del evento- de su ausencia.

El autor del texto, Fernando Parra, quiere dejar claro que el manifiesto «no es un pataleo de escritores ofendidos, sino la constatación de que la gestión del evento no ha sido la adecuada» y afirma haber hablado con editores interesados en acudir a la feria «y no han visto la manera de ofrecerse para participar».

«No es un pataleo de escritores ofendidos, es una constatación de que la gestión del evento no ha sido la adecuada»

Sí manifiesta su «indignación» por las palabras del concejal, «cuya falta de previsión por licitar la gestión de la feria a una empresa malagueña, que no conoce el territorio, la delega en los escritores».

«Que no nos inviten no nos molesta; nos molesta que ponga en nuestra boca cosas que no han sucedido», explica Parra sobre la no invitación de reconocidos nombres de la literatura de la provincia. Tampoco entiende ausencias como la de los autores alicantinos nominados a los Premios de la Crítica Valenciana, que se fallan el próximo 22 de mayo.

Adhesión de Clave

Precisamente los organizadores de estos premios, la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (Clave), con unos doscientos socios, «suscribe y apoya públicamente» el manifiesto, que ha enviado a sus socios y a otros grupos de escritores, tanto valencianos como de otros puntos de España.

Por otra parte, el concejal de Cultura ha declinado hacer más comentarios.