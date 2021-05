«La memoria es una vacuna contra la barbarie»

Todos somos ingratos con nuestros mayores. Es un ejercicio de ingratitud que se repite generación tras generación. En la novela trato de la ingratitud de nuestra generación hacia esas mujeres rurales que hicieron posible el tránsito a aquellas otras que se querían ir a la ciudad con un Simca 1200 o un 850 con los niños atrás y sin cinturones de seguridad. De ahí venimos muchos, de ese viaje en el Simca 1200 que iba del desarrollismo al desarrollo, del medio rural al urbano y de la infancia a la edad adulta.

¿David, el protagonista de la novela es usted de niño?

Mi madre era maestra rural, como la de David, y yo me he criado en los 70. No soy el protagonista de la novela pero tengo mucho que ver con él, con ese paisaje, con aquellas mujeres que me enseñaron a amar las letras y el papel.

¿Cómo es ese tipo de mujer a la que rinde homenaje?

Creo que delante de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que aquellas mujeres eran personas que no pudieron estudiar pero tenían una curiosidad muy viva, eran generosas y estuvieron siempre pendientes de nosotros. Sabían que en ese viaje a la ciudad no había espacio para ellas -y a lo mejor tampoco querían- y las que acabaron yendo se dieron cuenta de que no pintaban nada en ese pisito y siempre quisieron volver al medio rural. Tenían las manos muy duras, preparaban aceitunas, mataban un pollo, cogían una azada y hacían un surco, podaban, te peinaban, te echaban colonia Nenuco, te daban un beso en la frente y te rezaban las cuatro esquinitas tiene mi cama. Eran como una navaja multiusos.

Uno de los mensajes que transmites es que es necesario recordar de donde venimos, ¿hacia dónde nos conduce el olvido?

Nos lleva al precipicio, hacia la deshumanización, a la ingratitud, a la barbarie. Las sociedades más bárbaras son las que no tienen memoria. Si hay memoria, hay vacuna contra la barbarie. Esto vale para todo, tiene que ver con la Historia y con los grandes acontecimientos sociales. Por eso es tan importante la educación y por eso ahora que se habla de desnaturalizar la memoria en los currículos me parece terrible. Si los chavales no leen a Homero y encima no hay cultura clásica en los institutos, no sé qué herramientas les vamos a dar para defenderse en la vida.

¿Fue mejor la educación que recibimos durante la Transición?

No quiero caer en el error de decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Un amigo me decía lo difícil que es ser padre hoy. Creo que es más difícil ser chaval, lo tienen más complicado. Antes los peligros sobre todo en las periferias de las ciudades era un parque con jeringuillas con restos de sangre y de heroína. Por visibles y obvios eran más eludibles. Hoy son menos obvios pero tienen que ver con una pantalla líquida, con la autoestima.

La ilusión de quienes votaron la primer vez tras la dictadura contrasta con la actual desafección política.

Entiendo esa desafección en los jóvenes. De eso tenemos mucha culpa los políticos y los medios, que vamos a los problemas con un bidón de gasolina y no de agua. Eso va a tener un precio que pagaremos todos.