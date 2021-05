Fallece Esperanza López, el alma mater del Archivo Histórico Provincial de Alicante

Estudió en Avila y tras aprobar las oposiciones de facultativas de Archivos y Bibliotecas, su primer destino fue ya Alicante, donde asumió la dirección de la Biblioteca Pública y después el Archivo Histórico, ya que no existía. "Cuando llegué a Alicante me quedé muy sorprendida porque no tenía archivo", afirmaba en una entrevista a INFORMACIÓN en 2009 con motivo de su jubilación. Después de solicitar el permiso necesario al Ministerio de Cultura, se instaló en la Biblioteca Pública, luego denominada Azorín, del Paseíto Ramiro, cuando se inauguró en 1975.

A partir de ahí, Esperanza López desarrolló toda su carrera profesional la desarrolló en la ciudad de Alicante. Dirigió los dos centros, hasta que en 2008 se inauguró el nuevo edificio, de titularidad estatal pero gestión autonómica, en la calle Guilem de Castro. "Este archivo ha sido un logro importante para el patrimonio documental de Alicante", aseguraba. Tuvo que elegir y se quedó con la dirección del AHPA porque, aunque estuvo muy ligada en su trayectoria al mundo de las bibliotecas, "yo me siento más archivera", decía.

Un año después, en 2009 se jubilaba con la satisfacción de haber conseguido este nuevo edificio, motivo por el cual recibió en 2010 un Importante de INFORMACIÓN. "Si falta documentación falta alguna parte de la historia".