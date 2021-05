«Cada vez hay más lectores a los que les apetece la no ficción»

Umbrales salió el 28 de abril y lleva tres ediciones. ¿Es un buen momento para el ensayo?

Creo que sí. Y Siruela es una editorial fabulosa que viene de unos años muy buenos y éxitos como El infinito en un junco, La biografía del Silencio, Imperiofobia... Sí que cada vez hay más lectores a los que les apetece leer ensayo, o no ficción, porque ensayo es una palabra un poco dura, y creo que pasa también en el audiovisual con el documental. Hace años una serie documental era Informe Semanal o los animales de La 2. Ahora hay una parte del público al que le apetece la no ficción, aprender algo a la vez que se entretiene, y creo que mi libro va un poco por ahí.

¿Por qué un libro de puertas? ¿Por su simbolismo?

Pensé en varios elementos arquitectónicos -escaleras, ventanas, columnas... - porque la arquitectura me encanta. Quiero que el libro sea optimista y anime al viaje, pero es verdad que cuando se nos cerraron las puertas en marzo de 2020, el umbral tenía una fuerza simbólica muy grande y decidí centrarme en las entradas a los edificios. Hay pocos elementos arquitectónicos con tanta carga de mensajes y tanta fuerza como las puertas.

Pero no es solo un libro sobre puertas...

Yo entiendo que a veces suena un poco raro (ríe), pero insistí en poner la palabra viaje en el subtítulo. Porque para mí este es un libro de viajes, una guía por algunos lugares emblemáticos de Occidente alrededor del Mediterráneo, un cuaderno de bitácora que utiliza las puertas como puerto para un viaje a través de lo mejor de la arquitectura, la historia y la cultura. Me gustaría que animara a descubrir mundo, que fuera leído con el ansia de visitar los lugares de los que se habla y re-visitarlos si ya los conoces. El libro puede situarse en el apartado de ensayo en una librería, pero también en la de literatura de viajes.

¿Escribió este libro para viajar mentalmente a través de estos umbrales en un momento en el que no se podía?

Eso, lo primero. Tuvimos mucho tiempo para estar en casa y durante los meses más complicados me sirvió de pasaporte en un viaje mental con la imaginación, el arte, la literatura. Esto no es un libro por encargo, ni pensaba que iba a acabar publicado en una editorial tan importante. Y el espíritu del libro es el de abrirle puertas al lector, más que al conocimiento, al ansia de viajar, a las ganas de descubrir. Aunque hay algunas puertas muy obvias -la de la Basílica de San Marcos o el Panteón de Roma- he intentado meter otras que no son tan evidentes o tan tópicas para que el lector descubra lugares nuevos donde viajar cuando se pueda: el Dolmen de Menga en Antequera, el Castel del Monte en Apulia, la Abadía de Conques... Una puerta es un elemento estático, como todo en la arquitectura, pero es el que más invita al movimiento, al tránsito, porque una puerta te invita a cruzarla.

«Cada puerta es una insinuación», dice usted.

Es que para mí es así. Una puerta, esté cerrada, abierta o entreabierta, me llama cruzarla: si está cerrada, toco; si está abierta, paso; y si está entreabierta la abro del todo para entrar. Una puerta es una llamada al movimiento, al tránsito, al flujo, a pasar de un estado a otro, y si entramos en el mundo simbólico, sería otra historia.

¿Fijarse en los umbrales es detenerse en cosas que no percibimos a simple vista?

Hay puertas que nos llaman mucho la atención, como el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, pero es cierto que vivimos en una sociedad ansiosa por la inmediatez. A veces, la puerta de un monumento la vemos como una barrera a franquear lo antes posible para acceder al interior, que es donde creemos que va a estar la satisfacción. Y yo intento que nos paremos un poco antes, que nos detengamos a ver el edificio en su conjunto, porque al final una puerta es como el rostro de un edificio, e intento dejar de lado ese anhelo excesivo por intentar entrar. Y cada puerta es una excusa para hablar de temas diferentes: la simbología, la religión, la mitología, la iconografía, cuestiones que relaciono con el mundo contemporáneo...