El Covid Art Museum sale a la calle

Este museo virtual ha adquirido tales dimensiones que sus creadores fueron reclamados para participar en la Mostra Museu, una exposición al aire libre en las calles de Sao Paolo que tiene como objetivo mostrar trabajos que se han realizado durante el confinamiento.

Son más de 200 obras procedentes de 40 países las que se exponen por toda la ciudad en soportes urbanos, de las que una treintena han sido seleccionadas del total que integran The Covid Art Museum. El formato digital pasa así por primera vez al físico para que se vean al aire libre.

Además, la gente puede conectar con todo el contenido de la muestra a través de dispositivos ubicados en el mobiliario urbano, además de por canales de streaming y en la plataforma multimedia trilingüe habilitada para el proyecto.

Fue Chiara Pail Battistoni, de la productora cultural brasileña Amarello Projetos Integrados, quien se puso en contacto con los creadores de The Covid Art Museum para que participasen como comisarios junto a Ana Carolina Ralston. El objetivo de la propuesta era unir arte, música y tecnología para acercar al público una selección de obras creadas durante el confinamiento por el covid.

«Es la primera exposición al aire libre de nuestro museo», afirma José Guerrero. «Nos contactaron porque hicieron un llamamiento a artistas de todo el mundo para reunir obras de temática covid».

Y ese es el tema central de su propuesta. «Nuestro criterio ha sido siempre que la obra cuente algo relacionado con la pandemia o que el autor exprese cómo vivió ese momento», afirma. «No nos centramos tanto en la técnica perfecta, sino en buscar que el que vea la obra reciba un mensaje».

Guerrero se ha encargado junto a sus dos compañeras y la otra comisaria de la muestra de Sao Paolo de elegir las piezas de que participan en Mostra Museu.

Además, The Covid Art Museum ha dado el salto a la web para que llegue a más público «Hemos trabajado con el objetivo de llegar a más personas y conseguir que el museo no esté limitado a Instagram; es un nuevo espacio que permitirá a la gente que no maneja es red social acceder al proyecto y también poder enviar sus obras».

Se trata, según Guerrero, de «hacerlo más accesible a todos, ahora en la web está todo ordenado y queremos ir añadiendo información porque en Instagram no podemos hacerlo».