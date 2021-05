Trudy Lynn: «En el blues todo trata de sentimientos»

Considerada la primera dama del blues de Houston y heredera de Etta James, la voz de la texana Trudy Lynn llega al Teatro Principal este jueves de la mano de la Sociedad de Blues de Alicante. Acompañada de su grupo, la USA Blues Band, y del armonicista Steve Krase, Lynn garantiza un espectáculo de blues genuino.

¿Cómo sienta estar de gira tras un año de pandemia?

Estoy abrumada por la emoción y más que preparada. Me estaba volviendo loca con esto y es hora de ir allí y cantar algo de blues. El público puede esperar un espectáculo de blues genuino y absolutamente bueno.

¿Cuál es el secreto de su voz, que puede ser sensual y poderosa a la vez?

Porque todo trata de sentimientos. Si me siento sensual, la fuerza viene con ello; todo va unido.

¿Qué le empuja a subirse al escenario como si empezara cada vez?

Por un lado, cuando voy a hacer un show, voy preparada para dar espectáculo. Y si además tengo una gran audiencia, un buen público, eso me empuja aún más a subir al escenario y a entretener. Me encanta el espectáculo, pero sobre todo amo el blues y amo cantar blues.

Tiene muchas influencias musicales de su Texas original. ¿Por qué eligió el blues? ¿o fue el blues el que la eligió a usted?

Bueno, son ambas cosas. Me gusta el blues y también el blues vino a mí. Cuando empecé a cantar hacía doo wop, cantaba con bandas y sabía algunos , pero crecí alrededor del blues. Mis padres ponían todos los discos de blues de 78 rpm, por lo que estaba arraigado en mí y cuanto mayor me hago, más me inclino al blues.

Dice que cuando escuchó a Elvis algo cambió. ¿Qué fue?

Elvis estaba bien, pero me gustaba más Willie Mae Thornton con Hound Dog (ríe). Elvis hizo un buen trabajo, pero Willie Mae Thornton puso el alma en ello.

Ha trabajado junto a grandes figuras como Albert Collins, Tina Turner o Johnny Copeland. Y le consideran heredera de Etta James o Koko Taylor...

Lo tomo como un gran cumplido. Cada persona con la que he trabajado siempre me ha dado un mensaje positivo sobre el blues y todos y son una parte de mí y de lo que hago.

Dice que no deja que nada en la vida le deprima. ¿La música es una tabla de salvación?

Sí, lo primero es la música.

¿Se acostumbra a cantar con el público con mascarilla?

Aún no hemos actuado con público, pero siempre y cuando esté yo cantando ahí arriba, está bien.