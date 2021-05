Un actor sin barreras

Su historia es un camino de superación y de lucha, sin tregua ni rendición. A sus 26 años, ha protagonizado un film que ha ganado el Premio Asaenes al mejor corto amateur del Festival de Cortos y Salud Mental en Sevilla. Un encuentro que pretende «dar visibilidad, concienciar y luchar contra el estigma de la problemática de la salud mental a través de propuestas cinematográficas», y al que se presentaron 393 cortos.

Paco tiene síndrome de Down y lo que más desea en este mundo es actuar. Y no cree que el tener un cromosoma de más deba ser un obstáculo para hacer lo que a uno le gusta y que, reconoce, se le da bien. «No me pongo nervioso, me sale todo bien», cuenta orgulloso.

El joven ha protagonizado Como tú, una historia que cuenta su historia, la de un chico con Down que quiere actuar sobre todas las cosas. Una persona que al principio tiene miedo de enfrentarse al casting al que su madre le anima a presentarse porque tiene miedo al rechazo, al qué pensarán cuando se quite la mascarilla y vean por sus rasgos que él es «diferente». Y, como en su propia vida, finalmente supera ese miedo demostrando que él puede hacerlo y llevarse el papel. Para su profesor de interpretación, Marco Gosálbez, la clave del premio que les han concedido ha sido su buena interpretación.

«A Paco había que sacarle partido», cuenta el director de la academia de interpretación Cinétika que ha dirigido el corto. «Cuando veo a actores a los que les puedo sacar partido me las ingenio para hacer una historia. Y vi la de Paco y sus aptitudes para la interpretación», narra. Así que, la película «es la síntesis de lo que él quiere en su vida, que es ser actor. Y es la historia de como vive él y su familia su afán de superación», resume Marco Gosálbez.

Un radar para descubrir las cualidades de un buen actor le mostraron que el joven con síndrome de Down las tiene, y sabe que lleva dentro la interpretación. «Reconozco a un buen actor, suelen estar callados, a veces son introspectivos, pero cuando se suben al escenario se transforman. Y eso le pasa a Paco».

El joven acude a la escuela de interpretación desde hace varios meses. Y es muy conocido en Mutxamel porque, a su carácter «cariñoso y bondadoso», como lo define su profesor, se une su entusiasmo y buen hacer en su participación como cabo en las fiestas de Moros y Cristianos. Porque si hay otra cosa que le entusiasma son las fiestas. Así que el éxito repentino del corto que protagoniza se ha convertido en la comidilla y el orgullo de sus vecinos, que le paran por la calle para felicitarle. Dado su éxito, el corto se ha presentado también al Festival de Cine de Alicante. El 2 de junio a las 19 horas Paco se viste de gala para acudir a los cines Kinépolis donde se va a proyectar. Y opta a más premios de otros festivales a los que lo han presentado.

La madre de Paco le apoya incondicionalmente, incluso cuando su hijo le dice «haz el favor de no meterte en mi carrera». Y elogia su independencia, que él marca con un «no me llames», cuando está fuera de casa. Recuerda las obras de teatro en las que desde pequeño ha participado, y que ha llevado a su pueblo, y cómo le impresiona su forma de actuar.

Lo corrobora el concejal de Cultura, Rafa García, que recuerda que «ya nos trajo un musical y llenó el teatro. Es muy querido y se hace querer. Le encanta interpretar. Le dieron la oportunidad de hacer el corto y él se ha volcado».