El artista malagueño Pablo Alborán ha presentado el nuevo podcast original Pablo Alborán: cantar para respirar, producido por el distribuidor Audible, una empresa propiedad de Amazon dedicada al contenido digital de entretenimiento en audio. Esta serie de siete episodios de 40 minutos de duración está conducida por el propio Alborán, que cuenta en primera persona las luces y sombras de sus más de diez años de trayectoria musical de la mano de amigos, compañeros y familiares que han estado a su lado durante este tiempo.

“Es un podcast en el que la gente va a poder descubrir y conocer muchísimas historias y entresijos de lo que ha sucedido durante estos diez años. Los inicios, las giras, los conciertos, el trabajo que la gente no ve de primera mano… y, sobre todo, van a conocer gracias a las personas que me acompañan muchas cosas que no conocen, van a tener toda una nueva perspectiva. La emoción está asegurada.”, explica Pablo Alborán sobre el podcast.

Además, asegura que los oyentes “van a abrir una puerta a través de este podcast muy interesante, como si estuvieran conmigo mano a mano en un concierto, en una promo, en el estudio… van a descubrir un montón de anécdotas y me hace mucha ilusión poder conectar con ellos de esta manera y que se sientan más involucrados que nunca. Al fin y al cabo, son responsables de todo lo que me ha pasado en estos años".

A lo largo de estas siete entregas, los oyentes encontrarán los primeros recuerdos familiares del cantante y descubrirán los fuertes vínculos de Alborán con algunos de sus amigos de la infancia, quienes le acompañaron en sus primeros pasos en la música, montando su primer estudio en un garaje, organizando y promocionando pequeños conciertos y presentándose a diferentes concurso de talento.

Tal como explica Pablo, “han pasado 10 años y a veces no eres consciente de lo que has vivido hasta que verbalizas historias y recuerdos y te lo recuerdan otras personas. Eso ha removido dentro de mí un montón de emociones y de reflexiones. La gente se va a sentir muy identificada porque la música es de todos.”

Participan también las personas más relevantes de su equipo técnico, con los que lleva trabajando una década y con quienes narra anécdotas en todos los rincones del mundo: giras, entrevistas, secretos de camerino, desayunos de hotel y grandes momentos con sus fans.

El premiado cantautor español, acostumbrado a trabajar largas jornadas en el estudio de grabación, se ha atrevido ahora con uno de los formatos con más éxito de la actualidad, poniendo delante del micrófono a sus personas de confianza. Siete conversaciones diferentes que transportarán al oyente a los mejores años de Alborán desde su debut en 2010.

“La experiencia con este formato ha sido muy divertida porque es la primera vez que se graban conversaciones con amigos y no es a lo que están acostumbrados. Llega un momento en que te olvidas de que están los micros y te pones a charlar sobre la vida y el trabajo y surgen cosas mágicas. Hemos hecho documentales y reportajes, pero el podcast es muy personal e íntimo… creo que la gente lo va a llevar a un terreno propio y vamos a conectar mucho con el público”, confiesa el cantante.