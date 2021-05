El fotógrafo alicantino Carlos Aguilera (Los Montesinos, 1993) presenta el viernes a las 18 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) su proyecto fotográfico Educandos de Benejúzar, sufragado con la Beca Fragments de la Unió de Periodistes, en el que refleja las fiestas populares de la Vega Baja «de puertas adentro».

El proyecto, que toma el nombre de un pasodoble que se tocará después en el museo, explicará cómo gestó este proyecto visitando las fiestas patronales de diversas localidades de la Vega Baja durante un verano. El resultado es una suerte de ensayo fotográfico que se centra en la «cara b» de las fiestas, en lo que queda fuera de la foto oficial, de los escenarios y los focos.

«Yo iba a todos los actos de las fiestas, pero en vez de fijarme en el chupinazo me fijaba en la limusina de la que sale la reina de las fiestas, o cuando esta se monta en la moto de su primo. Las cocheras, los almacenes los interiores... Lo que pasa de puertas adentro me interesa más», explica el autor, que aclara que no es algo exclusivo de este proyecto, sino de su modo de fotografiar, donde «la visión más rara o más extraña del mundo es lo que más me atrae», relata el propio autor.