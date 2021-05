Tres películas alicantinas, en el I Pomercat-Film Market

Tres películas realizadas en Alicante y por productoras alicantinas, "Elevated" y "Posidonia", de Jaibo Films, y "A la cara", de Langosta Films, han sido seleccionadas para participar en la primera edición de Promercat-Film Market.

Esta nueva cita con el cine, para la que la Conselleria de Cultura ha seleccionado 32 propuestas audiovisuales, se celebrará en València en cuatro jornadas profesionales, del 22 al 25 de junio de 2021, en paralelo a la 36ª edición del festival Cinema Jove.

"Elevated", dirigida por Adán Aliaga, es una historia personal acerca de un investigador de seguros. "Posidonia", también de Jaibo Films, productora del realizador de San Vicente, reflexiona sobre la isla de Tabarca y ganó el premio DocsLab À Punt 2018.

Por su parte, "A la cara", dirigido por Javier Marco, se alzó con el Goya 2021 al mejor corto de ficción.

El director adjunto de Audiovisual y Cinematografía del IVC, Jose Luis Moreno, ha explicado que “era muy necesario poder organizar este primer encuentro de profesionales del sector para fortalecer el sector audiovisual valenciano, y por ello, desde la Consellería de Cultura, hemos impulsado esta primera edición a través del Institut Valencià de Cultura”.

Promercat está especializado en la coproducción audiovisual. El objetivo es generar un mercado en que puedan coincidir productoras que buscan o ofrecen proyectos de coproducción. Además, durante dos jornadas se trabajará en la internacionalización de proyectos audiovisuales valencianos y la distribución de películas valencianas.

El propósito final es la consolidación, dinamización e internacionalización del sector audiovisual valenciano por lo que respecta a la coproducción. Promercat también busca crear sinergias entre los diferentes agentes del sector audiovisual para impulsar las coproducciones audiovisuales valencianas y abrir una ventana para otras producciones estatales e internacionales.

32 proyectos seleccionados

La selección de proyectos audiovisuales se ha hecho a través de una convocatoria pública, cuyo plazo finalizó el pasado 14 de mayo. Para participar en la primera edición de Promercat, se han elegido proyectos entre aquellos que cuentan con ayudas del Institut Valencià de Cultura, pero también con el apoyo de otras instituciones públicas o que tengan asegurado un porcentaje de financiación para su producción.

Los criterios de selección han sido la calidad narrativa, el diseño de producción y la sostenibilidad financiera de los proyectos presentados.

A la convocatoria pública se han inscrito 44 proyectos, de los cuales se han escogido 32, procedentes de València, Alicante, Barcelona, Mallorca, Menorca, Málaga y Pontevedra.

Cuatro jornadas profesionales

Los proyectos seleccionados se estructuran en cuatro categorías de mercado: Promercat Valencià, Promercat Estatal, Promercat Internacional y Promercat Distribució.

La jornada de Promercat Valencià estará dedicada a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en valenciano, en que participarán productoras y profesionales de la Comunitat Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares, así como las respectivas televisiones autonómicas públicas À Punt, TV3 e IB3.

Esta categoría está dirigida a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, en versión original en valenciano. Para Promercat Valencià, se han seleccionado 12 proyectos, de los cuales ocho son largometrajes de ficción, dos miniseries y dos series.

Los proyectos de largometrajes de ficción son ‘Elevated’, de Jaibo Films (Alicante); ‘L’altra mare’, de Pyewacket Films (València); ‘La terra negra’, d’Olivo Films (València); ‘Tu no eres jo’, de Proyecta Films (València); ‘Les vacances de Mara’, de Tarannà Films (València); ‘La invasió dels Bàrbars’, de Stanbrook (València); ‘L’Home dels nassos’, d’Aguacate & Calabaza Films (Barcelona), y ‘La seducció’, d’ Érase una vez Films (Barcelona).

Las dos miniseries son ‘Aigües mortes’, de Bastera Films (Mallorca), y ‘Favàritx’, de Emàtic (Menorca), y las dos series son ‘Olio’, de CEF Produccions (Mallorca), y ‘Delta’ de Veranda (Barcelona)

Promercat Estatal está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en el ámbito estatal y está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión. Se han seleccionado 11 proyectos procedentes de València, Alicante, Mallorca, Pontevedra y Málaga.

Los proyectos valencianos seleccionados son ‘Esa fiera condición’, de Oscar Chirivella (València); ‘A la cara’, de Langosta Films (Alicante); ‘Deja en paz a los muertos’, de Marben Media (València); ‘Moduleros’, de TV ON Producciones (València); ‘Ofelia’, de Nakamura (València); ‘Karen y Julia’, de Inaudita, El Camino P.C y Zinea Sortzen (València); ‘Antes del Invierno’, de The Fly Hunter (València), y ‘A través de la noche’, de Pegatum Films (València).

El comité de selección también ha elegido ‘Torreta & Sebastián’, de Solworks Films (Mallorca); ‘El rey lombriz’, de Laconda Producciones (Pontevedra), y ‘Hercúlea’, de Danidog Films (Málaga).

Promercat Internacional está dedicado a las producciones audiovisuales valencianas que buscan la coproducción en el ámbito internacional. Está dirigido a proyectos de largometrajes y series de ficción.

Los proyectos seleccionados son tres: el largometraje de ficción ‘My body in your light’, de Fresno Films (València), y las series de animación ‘Trazo crítico’, de TV ON Producciones (València), y ‘The Inner Life’, de Pangur Animation (Valencia).

Promercat Distribució está dedicado a las producciones valencianas que buscan distribución estatal o internacional y está dirigido a proyectos de largometrajes cinematográficos de ficción.

Los proyectos seleccionados son seis: ‘Un cercle en l’aigua’, de Stanbrook (València); ‘El que sabem’, de Pegatum Films (València); ‘Posidònia’, de Jaibo Films (Alicante); ‘La desvida’, d’EOC Produccions (València); ‘Assemblea’, de Nakamura (València), y ‘Coses a fer abans de morir’, de The Fly Hunter (València).

Un mercado presencial

Las cuatro jornadas profesionales de Promercat son de carácter presencial y se celebrarán por la mañana en el IVAM y por la tarde en el Centre del Carme Cultura Contemporània.

Todas las jornadas tienen la misma agenda de trabajo: una presentación por parte de los representantes institucionales; una mesa redonda centrada en el tema de cada una de las convocatorias; un ‘pitch’ de los proyectos seleccionados; reuniones profesionales de las productoras con otras productoras y plataformas, televisiones y distribuidores (B2B), y ‘screenings’ en línea para la distribución cinematográfica.