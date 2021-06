Recuperó la esencia del cine quinqui en 2016 con su primer largometraje, "Criando ratas", cinta que Carlos Salado distribuyó online y en la que firmó guion y dirección. Rodada en parajes urbanos de Alicante con actores no profesionales, entre los que destacaba Ramón Guerrero, que da vida a El Cristo, el cineasta dibujaba un retrato genuino y humano de la marginalidad que fue capaz de lograr una fuerte repercusión en medios y encontrar su público en el ámbito online.

Estos “fieles” llevan años siguiendo las evoluciones del también compositor Carlos Salado, cuya trayectoria combina con agilidad y pasión lo audiovisual con lo puramente musical: un rasgo que también es una de las principales características de “Uña y carne”, un disco de rumba urbana que presentará en la primera quincena de junio, y que distribuirá digitalmente Warner Music, a nivel nacional e internacional.

Tras desarrollar trabajos como el spin-off de “Criando Ratas”, titulado “Mala Ruina”, y protagonizado por Yung Beef; el videoclip “Chula”, desarrollado para La Excepción y protagonizado por El Langui, el cortometraje de terror “Insania”, coproducido por Narciso Ibáñez Serrador, o más de 50 bandas sonoras para cine y publicidad, este nuevo grupo musical, formado junto al vocalista Antonio Clavería es, en muchos sentidos, la culminación de una trayectoria a lo largo de la cual Salado ha consolidado y hecho crecer su apuesta por la emoción, el arte y la reflexión social.

El primer trabajo de “Uña y Carne”, del que yase ha lanzado el single "Pasa el canutito". tomará la forma de un proyecto transmedia estructurado en torno a la rumba urbana española. Una novedosa combinación de música y ficción nacida para remover conciencias y establecer líneas de debate con la sociedad.

Tal y como apunta el propio Carlos Salado: “Durante años la gente me ha preguntado por la segunda parte de “Criando Ratas”. Pero yo quería aportarles algo más. Un reflejo fiel de lo que siento y de lo que soy. A lo largo de todo este tiempo he crecido como artista y creo que el trabajo que he desarrollado junto a Antonio es, en ese sentido, el proyecto más completo, complejo y ambicioso en el que he estado implicado hasta la fecha. Estoy deseando compartirlo y ver la reacción de la gente. Los artistas vivimos para eso”.