Julia Parra asegura que las declaraciones de la baronesa Thyssen y la Diputación "están en la misma línea"

"No son para nada incompatibles las declaraciones que ha realizado la baronesa Thyssen con lo que nosotros anunciamos en la rueda de prensa el lunes". La diputada de Cultura, Julia Parra, ha salido al paso de las declaraciones que Carmen Cervera realizó en Málaga al ser preguntada por la posibilidad de habilitar una sede de su museo en Alicante, en el sentido de que "abrir otro museo es muy delicado porque las cosas hay que hacerlas bien".

El lunes, Parra y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunciaron que la provincia de Alicante tendría ese centro y que su objetivo era que las obras llegaran en 2022 al Mubag, como sede provisional. Aunque dejaron claro que las conversaciones estaban aún incipientes y que el proceso era largo y complejo. "Dijimos que estábamos en unas fases iniciales y que estábamos hablando con la baronesa", aseguró la diputada. "Por supuesto que abrir un museo es algo muy complejo que se necesita varias fases".

Carmen Cervera reconoció en Málaga que estaba "muy agradecida" porque habían contactado con ella, pero descartó abrir un museo en la provincia de Alicante en 2022 "porque las cosas hay que hacerlas con calma y con mucho cuidado". Sin embargo insistió en ofrecer su colaboración.

Julia Parra ha asegurado que "vamos en la misma línea" y ha confirmado de nuevo que "para 2022 no dijimos que íbamos a abrir ningún museo pero que podía ser el Mubag, en todo caso, el que recepcionara las primeras obras que pudieran venir de la colección Thyssen como anfitrión". Pero, ha afirmado que para poner fechas "vamos a esperar a hablar con la baronesa".

La presentación realizada desde la Diputación se hizo tras confirmar Carmen Cervera que estaba en conversaciones con Alicante en una entrevista en ABC, en la que fue más explícita que en sus declaraciones realizadas al día siguiente. A la pregunta de si tenía una oferta de Alicante para abrir otro museo asegura: "Hay allí un edificio muy bonito que me gustaría salvar para crear un centro". Y continua: "Quiero ayudarles, pero sin que me comprometa. Un museo nuevo no lo sé todavía. Han venido a hablar conmigo, me han hecho una oferta. Yo siempre escucho con cariño. Veremos qué ocurre".

Apoyo del Ayuntamiento de Alicante

Para el alcalde de Alicante, Luis Barcala, es una notica "absolutamente sensacional que va en la misma línea de esa otra cuestión que hemos planteado tantas veces de potenciar el turismo cultural con una oferta cada vez de más alto nivel".

Por tanto, afirma, "alineada con la apuesta que acabamos de poner en marcha con la aprobación de los remanentes de ampliación del MACA, de mayores fondos económicos para que desarrolle su actividad y la ampliación material del museo con mayor superficie expositiva".

Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Manresa, ha destacado que "estamos dispuestos a sentarnos con la Diputación para ver ubicaciones. Nos parece una gran idea y pondremos todo lo que podamos de nuestra parte desde el Ayuntamiento".