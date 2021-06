Valeria Vegas: «La Veneno era un referente imperfecto»

Su popularidad ha aumentado drásticamente desde la publicación de la serie Veneno, basada en la biografía que escribió. ¿Cómo lo gestiona?

Lo llevo bien. Esta visibilidad viene desde hace un año, a raíz de la serie, aunque el libro se publicó en 2016. Lo que ha ocurrido es que me he vuelto visible. Veneno es una serie que no solo está basada en el libro, sino que los Javis decidieron que un personaje estuviese basado en mi historia con ella.

Con respecto a su personaje en Veneno, ¿cómo es ver las vivencias de una misma reflejadas en pantalla?

A mí se me hizo algo difícil, soy muy pudorosa. Soy una persona sociable, puedo participar en un programa de televisión o hacer radio, pero lo veo más como una labor profesional. Luego me cuesta pedir la hora o preguntar en una tienda. Además, no suelo mostrar mi vida en redes sociales. Muy poca gente pone cara a mi pareja con el que llevo 13 años, o no saben que mi pareja tiene un niño, no le ponen cara a mi madre. No suelo compartir eso. Me dio muchísimo pudor luego verlo plasmado.

Desde que salió la serie, se le hizo justicia a la figura de Cristina Ortiz, un referente que había sido algo polémico hasta el momento.

Sí, era un referente imperfecto. Los referentes no tienen que ser perfectos, eso es lo que demuestra que son referentes humanos, con sus virtudes y sus defectos. La Veneno arrastraba eso en una época en la que había menos tolerancia, y se la juzgó sin entender de dónde venía. Se decía que era maleducada, ordinaria, polémica, pero venía de la discriminación, lo había mamado. Venía de la calle, de la cárcel, de unos lugares que yo no conozco y no he vivido, pero, seguramente, si hubiera pasado por el mismo recorrido vital que ella, tendría muchas de sus actitudes.

¿En qué sentido abrió el camino Cristina La Veneno?

Cuando la sacan de ese parque y la llevan a la televisión, ella, cuando contaba sus vivencias, estaba contando una realidad, que era la realidad de otras muchas «venenos». Estaba hablando de un pueblo que la discriminaba y maltrataba, de la triste situación en su casa, de la violencia a la que la sometía su pareja. Lo contaba con humor, pero estaba narrando cosas. Ella, sin intención de activismo, puso su granito de arena visibilizándolo y contándolo.

La televisión no se portó del todo bien, llegando a ridiculizarla. ¿Hoy se la habría tratado de otra manera?

Totalmente, porque no se la tomaba demasiado en serio. Era una televisión de consumo, de encasillar muy fácilmente. Era una televisión que quemaba muy rápido y ella también fue víctima de eso, a pesar de que nunca tuvo una actitud de víctima. A veces, no es del todo culpa de la televisión: Pepe Navarro le dio una oportunidad y ella la supo aprovechar, de mejor o de peor manera.

Usted ha colaborado en televisión. ¿Cree que ha cambiado el trato que se le da a determinadas figuras públicas?

Sí, ha cambiado. Por ejemplo, la docuserie de Rocío Carrasco. Te puede caer mejor o peor, pero se ve cómo la propia cadena hace un ejercicio de autocrítica de cómo fácilmente se podía machacar a un personaje y demonizar su imagen. Hoy se está reparando un poco todo aquello.

El título de su último libro, ¡Libérate!, es casi una orden ¿Es la visibilidad o el liberarse un acto de supervivencia para el colectivo LGTBI?

Sí, totalmente. Creo que liberarse nos viene bien a todo el mundo. Al colectivo LGTBI, a las personas que se diferencian por su raza o religión o a las personas de la tercera edad. En el caso del colectivo LGTBI tiene un doble sentido, porque venimos de una opresión. A las personas LGTBI nos perseguían, aunque la T ni existía: la Ley de Peligrosidad Social, que luego se transforma en la Ley de Escándalo Público. En este país, hemos pasado de tener unas leyes que persiguen a un colectivo, a que haya unas leyes que nos protegen.

El colectivo LGTBI tiene mucha historia, ¿hacía falta que alguien la escribiese, por fin?

Sí, y no lo digo por mérito mío. Muchas veces reivindicamos lo que nos viene de fuera, las películas, las canciones, los referentes...y hemos tenido aquí a nuestros artistas, transformistas, vedettes, drag queens. Tendríamos que ser un poco más reivindicativas de lo nuestro. ¿Por qué va a ser mejor la drag queen que imita a Madonna, que el transformista que imita a Lola Flores?

¿Cree que se ha borrado la memoria de las mujeres trans dentro del colectivo, siendo ellas las que iniciaron la revolución que luego se conoció como orgullo gay?

Exacto, se borró tanto que se le llamó orgullo gay, ¿y dónde están las mujeres, las lesbianas, las personas trans? Hubo un tiempo en el que la fiesta borró la parte reivindicativa, cuando pueden convivir las dos perfectamente.

¿Cuáles son los hitos de la historia del colectivo en España?

Se me ocurren películas como La ley del deseo, de Almodóvar, la primera película en la que los protagonistas son dos personas homosexuales que mantienen sexo abiertamente. Ya había películas con personajes gay, pero nunca les veíamos tener una vida sexual, el cine español se acostumbró a un sexo heterosexual. Aquella película despertó una polémica absurda, como todo lo que abre camino. Luego está Paco España, que dignificó la actividad del transformista y reivindicó que eran artistas.

Usted misma se ha convertido en un referente. ¿Qué le parecen los referentes LGTBI actuales?

Son muy necesarios, porque cuando eres diferente a lo normativo, necesitas que un espejo te diga que no eres malo; en la televisión, en las series o en la vida real. Para mí, lo de ser un referente me acarrea cierta responsabilidad que a veces me cuesta asumir.