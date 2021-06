«Absolución», la película rodada en Alicante que se adelantó a la pandemia

Absolución es el primer largometraje del fotógrafo de San Vicente del Raspeig Miguel Uliarte, un visionario que se anticipó a la pandemia actual al llevar al cine una historia de un virus mortal de origen desconocido que está acabando con la humanidad en la Tierra. No es oportunismo, ya que el guion lo escribió hace ocho años y no fue hasta 2019 cuando se decidió a rodar la historia en localizaciones de la provincia.

«No sé si la situación actual es una ventaja o un inconveniente, ya que habrá público al que le guste y habrá quien no quiera saber nada de pandemias, aunque la de la película no tenga nada que ver con esta», apuntó ayer el director en el estreno de su película en el Festival de Cine de Alicante, al que no llegó a tiempo el pasado año y en esta edición ha sido una de las ocho elegidas en la sección oficial de largometrajes que aspiran a la Tesela de Oro.

La cinta de 100 minutos es una road movie de aventuras ambientada en un futuro apocalíptico en la que una pandemia mundial cuyo origen se desconoce está afectando cada vez más a la población de la costa, por lo que la única forma de permanecer a salvo es en las montañas.

Protagonizada por Noé Esclapez, Silvia Sánchez, Alberto Sirvent, Mayma Vera y Sergio Romero, Absolución ha sido rodada en parajes como el Valle del Sabinar en San Vicente, el pantano de Tibi o la Sierra del Maigmó.

Uliarte califica la producción de «blockbuster de bajo presupuesto» que combina la ciencia ficción y la aventura y tiene también sus momentos cómicos, dramáticos y un poco de thriller, explicó, tras añadir que «al final es una película que gusta porque se pasa volando, tiene un trasfondo medioambiental y un final que no es el que se espera».

«Estamos muy contentos de que un proyecto tan personal y pequeño haya sido seleccionado y podamos codearnos con otros grandes trabajos en el festival», valoró el director, quien recordó que la producción ha tenido financiación propia, en su mayoría con el dinero de Uliarte, y el resto ha sido un trabajo colaborativo en equipo.

La cinta continuará su recorrido por festivales sin fecha de estreno aún y Uliarte sigue preparando proyectos audiovisuales, tanto de cine como de series.