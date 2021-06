Visor Fest se aplaza y ofrece este año una versión especial

Así lo ha anunciado la organización, que ha justificado la decisión por «las medidas restrictivas aún vigentes y la dificultad o en muchos casos imposibilidad de viajar a España de artistas internacionales».

En este punto, los responsables del certamen indican que todos los abonos adquiridos para 2021 serán válidos para la edición de 2022. La devolución deberá hacerse del 10 al 25 de junio a través de la página web de See Tickets.

Además, y «para que la espera hasta el año que viene resulte lo más llevadera posible», este 2021 contará con una edición «muy especial» del festival, bautizada como Visor Fest EP, que se celebrará el 18 de septiembre, también en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de L'Aigüera de Benidorm con: Niños Mutantes, Los Enemigos y Josh Rouse.

El aplazamiento al próximo año del festival cuenta con los artistas ya confirmados, «que han hecho un gran esfuerzo para mantener su presencia en 2022», indica la organizción. Hasta el momento, The Waterboys, Teenage Fanclub, New Model Army, Mudhoney, Lagartija Nick, The Posies y Australian Blonde ya han asegurado que seguirán en Visor Fest 2022, avanzan.