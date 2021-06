«No he sido un poeta cortesano y no lo seré nunca»

Han pasado muchos años desde que Raúl Zurita (Chile, 1950) se rebeló con libros como Purgatorio o Anteparaíso.

Viene de un país de desaparecidos y contra ello luchó con la palabra y con los versos. Y lo sigue haciendo. El pasado año ganó el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y ahora ha venido a presentar su nueva antología. Ayer lo hizo en Alicante, de la mano del Centro Mario Benedetti de la UA.

En noviembre del pasado año recogió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el Palacio Real. 2020 fue un mal año para recibir este galardón...

Ha sido un año bien terrible y no sé cómo se hizo; fue un acto presencial en las condiciones más adversas, por así decirlo, y ahora sin embargo me costó salir de Chile mucho más que entonces. Son esas situaciones funestas que a uno no se le olvidan nunca.

¿Cuándo uno gana un premio siente que ha hecho las cosas bien?

Es una alegría pero fíjate que no me paro a cuestionar si lo he hecho bien o mal. Los premios son algo que llega de afuera, te alegra, por supuesto, e incluso puede enorgullecerte, pero no tienen nada que ver con tu día día, tú haces lo que haces. Si uno empieza a preocuparse de los premios es una locura. Espero que no me pase nunca. Yo sigo igual. Me alegra, lo agradezco, pero no me afecta directamente. Ningún reconocimiento garantiza que lo que estás haciendo ahora es bueno.

Siento un poco de pudor, incluso algo de culpa, porque puedo ser poeta. Es demasiado injusto

Publicó una antología en 2019 con la Universidad de Alicante, con prólogo de José Carlos Rovira y Eva Valero, y esta semana ha presentado otra, Verás auroras como sangre, en la Universidad de Salamanca, de la que luego hizo un recital en el Palacio Real.

Fue muy impresionante. Lo de Salamanca y lo del Palacio Real. Son de esas cosas que te llenan, pero he hecho muchas lecturas, me gusta, siempre es decirle algo a alguien. Ya había estado en el Palacio Real y es impresionante. Las pinturas, las paredes... yo me sentí bien, fue muy bello. Pero las dos antologías son muy buenas.

Usted por definición es una persona rebelde que lucha por la igualdad y está en contra del poder y la opulencia. ¿No se encontró un poco fuera de lugar?

No he sido un poeta cortesano y no lo seré nunca. Por eso estar en el lugar de la Corte, como es el Palacio Real, no me crea mayor problema. Es un lugar más. Para mí con toda su significación, con toda la historia y con todo el respeto, pero no me afecta. Me afectaría más hacerlo en una capillita.

¿En que momento se debe hacer una antología a un poeta?

Cuando hay una obra consolidada. Espero que no signifique que tengo todo hecho. A ver si el buen dios tiene todavía la voluntad de darme un par de años más para hacer cosas.

Estas muertes tan solitarias han sido terribles. Incluso morirse tiene que tener una emoción

¿Tiene muchas cosas entre manos?

Pues en septiembre sale un libro, un relato. El segundo relato que hago. Relacionado con la dictadura de PInochet. Lo estuve trabajando durante siete años.

¿Cómo ha revolucionado el mundo esta pandemia?

Ha sido una especie de noche bien profunda. Con estas muertes tan solitarias, tan inhumanas. Incluso morirse siempre tiene que tener una emoción. Hay una fantasía, un sueño, pero estas muertes sin sueño, si nadie que te tome la mano... es tremendo. Es una forma de morir que va a calar profundamente en la conciencia de la humanidad entera. La muerte es inevitable y es tonto temerla, pero hay formas de morir y esta es muy triste.

¿Nos hará reflexionar y replantearnos las cosas?

Ojalá. Me da tristeza lo infinitamente poco solidarios que hemos sido, en las enormes diferencias entre unos y otros. En Sudamérica la diferencias sociales han sido abismales. Ojalá tomemos conciencia y seamos un poco más compasivos. No somos más que una pelusa perdida en un rincón del Universo.

¿Ha afectado a su forma de escribir y concebir la poesía?

Sí, inevitablemente. Ahora escribo poesía sin necesariamente tomar esto como tema. Aunque no sé cómo pero saldrá por algún lado.

El consumo de cultura a través de las pantallas ha sido enorme y hay gente que ha empezado a escribir, pintar, hacer música cuando a lo mejor antes nunca se lo había planteado.

Es así. Esto va a afectar a la literatura como género incluso. No sé bien cómo, pero algo va a cambiar. Yo vivo en un continente donde el poder pensar, el poder escribir, el poder encerrarse es un privilegio que no tienen muchos porque tienen que salir a vender lo que sea para sobrevivir. Siento un poco de pudor, incluso algo de culpa, porque puedo ser poeta. Es demasiado injusto.

¿Cómo nos ha ayudado la lectura y la cultura en estos tiempos?

Más bien lo que necesita la cultura, al menos en Chile y Latinoamérica, es que la ayuden. Esto le ha afectado profundamente. Pero siempre un libro, un poema, son una buena oportunidad para pensar, incluso para evadirse también. Una buena novela, un buen libro, escuchar música, te hace descubrir cosas impresionantes.

¿Y que puede aportar la poesía para mirar al futuro?

La gran poesía ha sido siempre una fuente de esperanza, de que no todo está perdido. En un mundo como el nuestro la poesía es la primera víctima, pero también la primera que se levanta entre los caídos para seguir adelante.

¿Ve a poetas que den esperanza a la poesía?

Sí, sí hay. Siempre hay. En la forma que van tomando los poetas se puede adivinar que van a hacer muchas cosas en el futuro. Como en los últimos 20 años, que ha sido alucinante. Me imagino también que habrá grandes poetas en redes, como los grandes guionistas de las series, que son verdaderos Shakespeare. Como Patria, que el libro y la serie son magistrales. Hay gente muy brillante haciendo esos guiones.

Se dice que la memoria nos ayuda a no repetir los errores, pero si miramos alrededor no hay mucho cambio: conflictos entre Israel y Palestina, inmigrantes, Colombia....

Todo se vuelve a reiterar. Es muy desalentador. Tal vez lo único que podamos hacer como seres individuales es no dejarnos ganar por el desaliento. Tal vez eso ya es un triunfo. Todo indica que un individuo que se aparta no es nada. No se puede creer siempre que hay una variable desconocida que puede dar la solución a las cosas.

¿Todos nos necesitamos?

Es absurdo no verlo. Una célula de una uña necesita a todas las demás del cuerpo. Nada puede vivir solo. Todos estamos conectamos

No pierde el optimismo...

Soy optimista a pesar de todo.