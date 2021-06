«Desencantos», el pasado oscuro de un padre a través de sus ex

El día del funeral de Damián González, un profesor de Alicante, alguien leía una memoria cuando, al llegar a los años 80, un allegado interrumpió y dijo: «Aquí para». Su hija Mar, una joven estudiante de cine, no pudo dejar a un lado ese silencio, se preguntó qué habría detrás y empezó a mover cielo y tierra para descubrir cuál era ese pasado que no podía ni tan siquiera recordarse. Estiró y se encontró con una historia que tenía un bache en la toxicomanía, una fuerte caída en las drogas que ahora recoge en Desencantos, el documental que recorre los 70, 80 y 90 a través de los testimonios de las ex parejas de su padre. Su proyecto ha conseguido el objetivo de recaudación en una campaña de crowdfunding a falta de 30 días de la fecha límite y es uno de los elegidos para llevarse a cabo entre todos los proyectos presentados en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC).