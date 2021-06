Un clamor por la investigación

Los Premios Jaume I tienen seis embajadores más para promover y defender la ciencia, la empresa, la investigación y la tecnología en España. Ayer se dieron a conocer los premiados de la 33 edición en las seis categorías en las que se dividen unos galardones que reconocen y reivindican el talento desde la Comunidad Valenciana. Los premiados se anunciaron en un acto en el Palau de la Generalitat presidido por el jefe del Consell, Ximo Puig, y que contó con la presencia del presidente fundador, Santiago Grisolía, del presidente ejecutivo, Javier Quesada, además del vicepresidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda.

Al acto también asistieron los patronos de la Fundación Premios Rei Jaume I, medio centenar de jurados de manera presencial y una veintena por videollamada, así como representantes de los colaboradores.

La 33 edición premió estudios en astrofísica teórica con el galardón Jaume I de Investigación básica a Licia Verde; trabajos vanguardistas en la inmunobiología del cáncer colorrectal, con el galardón de Investigación médica a Eduard Batlle; estudios en la economía del comportamiento y análisis de las redes sociales con el premio de Economía a Antonio Cabrales; métodos y aplicaciones de Inteligencia Artificial con el premio de Nuevas tecnología a Nuria Oliver; la trayectoria profesional y los valores de Benito Jiménez con el galardón al Emprendedor y el trabajo sobre las interacciones de las plantas de los bosques el de Protección del medio ambiente que recibió Fernando Valladares.

El vicepresidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, recalcó la importancia de unos premios que aportan «nuestro grano de arena para que seamos conscientes de que un país sin ciencia se empobrece, un país sin investigación no avanza, un país sin tecnología no compite y un país sin empresas no genera empleo».

Además, no quiso olvidar «la responsabilidad» de los empresarios para contribuir «no solo a la generación de empleo sino trascender a nuestro entorno contribuyendo a hacer la nuestra una sociedad más fuerte, con más oportunidades y más comprometida». Boluda incidió además en que había llegado la hora de dejar de lado los intereses particulares y el «cortoplacisimo» y urgió a «demostrar con hechos y recursos que se apuesta por la ciencia».

El plan de Puig

Diseñar un plan que reduzca la burocracia e incentive la actividad investigadora para retener el talento fue una de las ideas lanzadas ayer por el presidente Puig, quien propuso un Plan Agiliza para la Ciencia y los investigadores.

Puig recordó que hace solo 33 semanas se celebró la 32 edición de estos premios coincidiendo con una pandemia que «solo pensaba en una meta: la vacuna». «La incertidumbre era absoluta y solo estaba el asidero de esperanza que daba la ciencia. Pero 33 semanas después la ciencia ha cumplido», afirmó.

Por ello, recalcó la importancia de «retener» el talento en el país y afirmó que ahora es el turno de las Administraciones para dar solución a un reto que no es nuevo: «La obligación de financiar a esta nueva pata del Estado del Bienestar que nos ha salvado de la pandemia y que lo hará en el futuro como es la ciencia y la investigación».

La astrofísica teórica Licia Verde (Venecia, 1971) subrayó ayer que la investigación básica, aunque no se aplica en el día a día, «hace que exista la pesquisa aplicada, es la base de todo». «Todavía no me lo puedo creer, no me lo esperaba», dijo Verde. Para ella, «es muy positivo que se premie la investigación básica que no tiene aplicaciones directas con lo que es la vida de cada día», pero «sin ciencia básica no hay ciencia aplicada».

El catedrático de la Carlos III obtiene el galardón por sus contribuciones a la teoría de juegos, la economía del comportamiento y experimental y el análisis de las redes sociales. Su trabajo trata de explicar «cómo los individuos toman decisiones y cómo eso afecta a los demás». Incorpora ideas de la psicología, como ver qué ocurre cuando interactuamos partiendo del hecho de que no somos omniscientes y no tenemos una racionalidad infinita».

Para emprender «hay que ser valiente y constante. Una vez que estás convencido de que tu idea es buena, debes trabajar a fondo. Hay que perseguir las cosas para lograr lo que te propones», afirma el fundador y CEO de Congelados de Navarra, líder en Europa en la fabricación de verduras congeladas. La compañía dispone de cinco plantas de producción en España y una en Alemania. La empresa cerró 2020 con 225 millones de euros de facturación y una producción de 240.000 toneladas.

El jurado considera «vanguardista» el trabajo de Batlle en el tratamiento del cáncer colorrectal. Él celebra haber inspirado terapias efectivas pero reclama mayores inversiones en ciencia tras la pandemia. Batlle lidera un innovador programa de ciencia del cáncer en el que explora la conexión entre la biología de las células madre del colon y el cáncer colorrectal Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

El madrileño ha sido reconocido por su contribución para comprender las interacciones de las plantas de los bosques entre sí y cómo se ven afectadas por factores como la humedad, las concentraciones de carbono y otros parámetros que se ven modificados por el cambio climático. Afirma que el Mediterráneo «es un punto caliente de cambio global en general, no solo de cambio climático» y que la sociedad tiene que hacer los deberes «para llegar con límites de seguridad para la humanidad en 2050.