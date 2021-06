Nuria Oliver: «El progreso significa mejorar la vida de las personas, de todas»

Nuria Oliver suma ya muchos reconocimientos en su trayectoria. Pero, dice, el Jaume I de Nuevas Tecnologías que recibió ayer «para mí siempre tendrá un lugar especial». Entiende el desarrollo de la Inteligencia Artificial en una dirección única: como instrumento para encontrar tecnologías que ayuden a las sociedades a mejorar. Y así lo han valorado los miembros del jurado de este galardón que une a su particular lista la cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes), cofundadora de la Fundación Unidad ELLIS de Alicante, científica jefa de Datos de Data-Pop Alliance y asesora científica jefe del Instituto Vodafone. Entre otras muchas cosas.

¿Cómo se recibe la noticia de un premio cómo este, con un jurado del que forman parte 21 premios Nobel?

Ha sido una gran sorpresa y estoy muy feliz. Además tengo un gran sentimiento de agradecimiento hacia la Fundación Jaume I, hacia el jurado y hacia las instituciones que me nominaron y que creyeron en mí. Estoy muy agradecida. Evidentemente son unos premios muy competitivos y también es un gran honor pasar a formar parte del elenco de personas tan distinguidas en sus campos que los han recibido.

Ha recibido muchos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria. ¿Qué significado tiene entre ellos este Jaume I?

Es el premio de la Comunidad Valenciana y siendo de la Comunidad Valenciana pues me hace una especial ilusión. Son unos premios muy especiales, tienen una dotación económica muy elevada dentro del contexto nacional (100.000 euros) y tienen mucho prestigio por la excelencia que representan, pero además existe el vínculo de la Comunidad Valenciana y yo ser alicantina. Por eso para mí siempre tendrá un lugar especial.

Lleva luchando durante toda su vida profesional por demostrar que la tecnología cambia la vida de las personas. ¿Ha calado el mensaje?

Bueno, yo creo que estamos avanzando pero que todavía hay muchos caminos por recorrer y trabajo por hacer. Y precisamente es una de las motivaciones para crear la Unidad ELLIS en Alicante, un laboratorio centrado en investigar en la intersección entre la Inteligencia Artificial y las personas a nivel individual y colectivo porque hay muchas preguntas aún sin contestar y muchas líneas de investigación nuevas por abrir. Y ese es el objetivo.

Como mujer ha roto muchas barreras. Fue la primera directora científica en Telefónica I+D, primera Chief Data Scientist en DataPop Alliance y primera directora de investigación en Ciencias de Datos en Vodafone... No sé si ha sido también la primera mujer en ganar el Jaume I en esta disciplina.

Ha habido otras dos mujeres antes galardonadas en Nuevas Tecnologías (Susana Marcos y Laura Lechuga), pero soy la primera en la especialidad de Informática. Nunca te planteas eso como objetivo, las cosas vienen así, pero es cierto que es importante dar visibilidad a mujeres que están haciendo un trabajo excelente de investigación y que muchas veces permanecen en la sombra, porque en ciencia y sobre todo en tecnología necesitamos referentes femeninos que puedan inspirar a las próximas generaciones de niñas y adolescentes.

La pandemia nos ha hecho tomar conciencia de lo pequeños que somos, pero también de lo grandes. Usted encabeza el grupo que ganó el desafío Respuesta a la Pandemia de la Fundación XPrize, por su trabajo para aprovechar el poder de los datos y la inteligencia artificial para predecir la evolución de la pandemia. ¿Podíamos haber hecho más para que se hubiese controlado antes?

No me gusta hablar de lo que podría haber sido. Lo importante es que hemos utilizado la Inteligencia Artificial para mejorar en la gestión de los datos. La pandemia nos ha hecho ver que muchas de nuestras administraciones no estaban al día en la implantación de nuevas tecnologías y esto ha servido para que ese proceso se acelerase.

Comparte autoría en 40 patentes, ha realizado más de 150 publicaciones científicas, ha desempeñado numerosos cargos de responsabilidad en grandes empresas y es una defensora del emprendimiento. ¿Qué cree que es lo que más ha valorado el jurado?

Esa es una pregunta para el jurado. Supongo que habrán valorado mi trayectoria de investigación en Inteligencia Artificial para tener impacto positivo en la vida de las personas, tanto a nivel individual como colectivo, en beneficio de la sociedad.

Alicante se ha convertido en referencia del desarrollo de la investigación tecnológica más puntera con el Distrito Digital. ¿Qué futuro le augura a este proyecto?

Es una iniciativa muy valiosa e importante para atraer el talento tecnológico y para contribuir a desarrollar el que existe. Ademas del Distrito Digital, en Alicante tenemos varias iniciativas de Inteligencia Artificial, como el CENID y la Unidad ELLIS de Alicante, la única que existe en España. Y ELLIS es una red de excelencia científica en investigación en Inteligencia Artificial.

¿La tecnología tiene algún límite o siempre habrá nuevas tecnologías?

Siempre habrá innovación tecnológica porque los seres humanos sentimos gran curiosidad hacia lo desconocido, tenemos una gran motivación por ir más allá... Sin embargo, no deberíamos confundir innovación y desarrollo tecnológico con progreso. No todo desarrollo tecnológico implica progreso. Para mí, el progreso significa mejorar la calidad de vida de las personas, de todas, no solo de unas cuantas; del resto de seres vivos del planeta y del planeta en sí mismo. Precisamente lo que motiva mi trabajo es contribuir a crear tecnología al servicio de las personas, que realmente contribuya al progreso.

¿Qué va a hacer con los 100.000 euros del premio? ¿Los destinará a seguir investigando?

Pues seguramente irá a parar a la unidad ELLIS de Alicante, un proyecto que está empezando y que afrontamos con mucha ilusión.