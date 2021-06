Pilar Andújar canta y baila en homenaje a George Floyd

La bailarina y cantante alicantina ha querido rendir homenaje a esta víctima de la violencia policial norteamericana y ha convertido el cuarto sencillo que ve la luz de su nuevo libro-disco, El Salto, en un alegato por la igualdad y contra la discriminación racial, que presentará el próximo sábado, a las 18.30 horas, en el Museo de Arte contemporáneo de Alicante (MACA).

«Con este single hablo del racismo, de ir más despacio para observar lo que está pasando en el mundo y critico a los políticos para que se haga justicia», asegura la cantante que ha vivido varios años en Estados Unidos. «Afortunadamente con este caso, el movimiento Black Lives Matter fue nominado al premio Nobel de la Paz y el asesino ha sido declarado culpable».

Este «trabajo colectivo» se rodó hace unos meses en el Castillo de Santa Bárbara, «sobre todo en lo que fue su sala de torturas». Vizen G. Hernández, autor de Cenizas, corto seleccionado en varios festivales como el de Alicante o el Star Film Festival de Barcelona, se ha encargado, a través de su productora Dimarmali, del rodaje y el montaje de esta producción. «Es un trabajo en el que ha participado mucha gente, desde la Concejalía de Turismo que nos ha cedido el castillo hasta Vizen o la figuración, seis actores y actrices de Alicante maravillosos que me han acompañado en el vídeo».

«Con este single hablo del racismo, de ir más despacio para observar lo que pasa en el mundo, y pido justicia»

El trabajo, afirma Pilar Andújar, «es bastante sencillo». «Es una canción social en la que critico el racismo y por eso me gustaría que tuviera repercusión y lo viera mucha gente. Además también nos culpo a nosotros mismos por no tener empatía de mirar al de la lado. No es solo criticar a los políticos -me inspiré mucho en Trump aunque no sale su nombre- sino también a nuestra propia actitud».

El simil utilizado en la historia lo establece con un mundo «que está empezando a gotear, inspirado a la tortura China que es lenta, gota a gota, pero que te va matando. Para mí -destaca- es un poco como el racismo, que es silencioso; se siente pero como no es algo masificado no le hacemos mucho caso».

La bailarina considera que «en España también ocurre, aunque no hay tanta gente de raza negra, pero allí se ve demasiado». Y resala que en el caso de George Floyd, «me impactó que el vídeo estuviera en internet porque lo grabó una niña de 13 años, me pareció muy fuerte».

No puedo respirar es el cuarto sencillo que ve la luz de los diez que configuran El Salto, un disco con el que ha querido volver al formato físico, como un disco-libro. «No se puede descargar ni ver en internet porque la industria de la música está muy mal y si se cuelga en Spotify no lo van a comprar».

Mientras espera que los escenarios vuelvan a recuperar la relativa normalidad en España, tiene pendiente una gira por Estados Unidos y México, que realizará entre agosto y septiembre. Mientras, «siempre estoy creando», así que continúa con su tarea de pintado de zapatos de flamenco. «Tengo pensada una performance sobre esto».