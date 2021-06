París acoge la obra de Xavi García

You art here se inspira en los mensajes que llevan dos de sus obras (You are here) entre la veintena de piezas que García expone en una muestra que comparte con la parisina Anne Mondy, «una artista muy popera que trabaja el collage con mensajes muy urbanos, que casan muy bien con mi forma de trabajar y con esta galería, de arte moderno con preferencia por el arte urbano», explica desde París el artista alicantino, cuya obra, como avanza la propia galería, tiene como denominador común la calle y sus códigos en la sociedad actual.

Xavi García inició su relación con Ki Galerie en 2019 mandando primero cuatro obras «y enseguida me pidieron realizar una individual, que se ha tenido que posponer dos veces por la pandemia, y esta es la primera exposición en su reapertura como galería», apunta el monovero, para quien el perfil de Instagram es su mejor tarjeta de presentación: «Para mí es el mejor escaparate que hay de mi trabajo, sobre todo viviendo en un pueblo pequeño como Monóvar. Esta es una galería muy grande y que te den tantos metros en el centro de París para exponer es un signo de confianza de que mi obra puede funcionar muy bien allí, y estoy muy contento», destaca el pintor, a cuyo galerista le atrajo «la base clásica que tenía, donde la pintura es protagonista, pero con una visión del arte actual y contemporánea», añade.

El autor de Citizens, una serie creada en 2013 que sigue evolucionando, recuerda que este proyecto -que plasma en una especie de maniquíes, inicialmente sobre lienzos y ahora también en esculturas- es una mirada hacia el interior del individuo sobre lo que acontece a su alrededor. Sus ciudadanos, añade, «representan aquello que nos envuelve y nos moldea a su antojo para llevar el día a día. A veces dejamos atrás nuestros principales objetivos para salir adelante y tenemos que elegir entre lo que queremos hacer y lo que la sociedad nos exige que hagamos».

Esta serie, que ha viajado a Nueva York, Londres o Roma, cuenta con algunas obras inéditas que muestra en París por primera vez, como los citicens «en descomposición» elaborados sobre cuatro planchas de metacrilato, donde el artista pinta directamente o imprime en vinilo una parte que luego interviene, «y que simboliza un poco que estamos hechos de diferentes capas, morales, éticas, emocionales y culturales».

Xavi García también expone parte de su serie Iconos, que combinan collage y pintura en lienzo y donde aparecen algunos de los grandes mitos de la cultura popular, como Marilyn Monroe, James Dean o los Beatles. En ellas reflexiona sobre la cultura de masas.

Tras París, a García le espera una nueva exposición en agosto en Basilea, Suiza.