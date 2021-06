Molina Foix: «La memoria siempre es una fuente infalible de narrativa»

«Las novelas hay que leerlas, no explicarlas», bromea Vicente Molina Foix, a quien le costará hoy dar muchos detalles sin hacer spoiler de su nueva novela, Las hermanas Gourmet (Anagrama, 2021), que presenta esta tarde, a las 19 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante, en una conversación con el también escritor José Luis Ferris.

Las hermanas Gourmet es, según avanza el escritor ilicitano, «muy distinta a las anteriores», su trilogía de «novelas documentales» formada por El abrecartas, El invitado amargo y El joven sin alma, donde las cartas y los documentos servían de base para sus historias. Aquí la narración y la fábula (como invención y sin moraleja) toma la palabra, en una historia protagonizada por cuatro hermanas cocineras que se hacen famosas dando de comer a ricos y pobres.

Molina Foix creó esta novela primero en forma de audio-libro para la plataforma Storytel y «el hecho de que yo supiera que el primer lector iba a escucharlo me dio la idea de que fuera una narración, con una mujer como narradora. Me gustaba la idea de que la primera fábula que se cuenta fuera la de la historia de las cuatro hermanas y luego aparecen otras historias que se van introduciendo. Me gustan mucho las voces y quería crear estas voces femeninas, cada una con personalidad propia. La voz, en la literatura y en el arte, me ha obsesionado siempre», apunta.

Además de la oralidad de estas voces, el escritor quería en este cambio de registro sumergirse «en el mundo fabuloso de las cocinas, que me ha fascinado desde niño, aunque yo no sea nada cocinero», explica. Aquí echa mano de sus recuerdos cuando, ya viviendo en Alicante, acudía los fines de semana al antiguo Hotel Comercio de Elche, que regentaban sus padrinos, y descubría «ese espacio mágico de perolas de cobre y cosas que yo nunca había visto antes. Ese fabuloso mundo de las cocinas lo he mantenido y me he dado el gusto de crear una cocina moderna maravillosa y unas hermanas que inventan platos como quien inventa cuentos. Y esa es la historia de este libro».

En la novela, que transcurre en algún lugar de la costa mediterránea, hay elementos de intriga, algo de thriller y espionaje industrial, de celos amorosos y de emigración clandestina, «pero fundamentalmente -aclara- lo que hay es el misterio detrás de cada relato y de cada familia, porque esta novela es la reunión de un grupo de personas que están deseando contar sus vidas y, en ese mismo proceso, descubren que ellos no sabían todas las vidas que habían vivido».

Molina Foix asegura que «la memoria es siempre una fuente infalible de narrativa» y recurre a ella en su escritura con frecuencia a través de sus relatos familiares y su vocación de «romancero», como le decía su madre. «Todo novelista se nutre de su vida y la de sus allegados, de las historias de la familia, que es la gruta encantada donde están todos los puentes», indica este autor en busca siempre de su mejor novela. ¿Será esta? «Hay gente que ya la ha leído y me dice que sí. Me gustaría creer que es la mejor porque es la última, pero también querría seguir escribiendo más», concluye.

A juicio de Ferris, esta obra «alterna humor, ironía y emoción. Tiene todos los elementos de su escritura y siempre logra ser original».